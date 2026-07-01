Claude: Fable 5 kehrt zurück, Sonnet 5 startet als neues Standardmodell

Nur wenige Wochen nach der überraschenden Abschaltung von Claude Fable 5 kann Anthropic seine leistungsfähigsten KI-Modelle wieder freischalten. Das Unternehmen teilte mit, dass das US-Handelsministerium die zuvor verhängten Exportbeschränkungen für Claude Fable 5 und das ebenfalls betroffene Modell Mythos 5 aufgehoben hat. Die Wiederfreigabe soll ab sofort schrittweise erfolgen.

Die Entscheidung beendet einen ungewöhnlichen Vorgang. Erst Anfang Juni hatte Anthropic Fable 5 als neues Spitzenmodell vorgestellt und dabei vor allem Verbesserungen bei Programmierung, wissenschaftlicher Recherche, Bildanalyse und komplexen Wissensaufgaben hervorgehoben.

Bereits zwei Tage nach dem Marktstart musste das Unternehmen den weltweiten Zugriff jedoch auf Anweisung der US-Regierung sperren. Als Begründung wurden Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit möglichen Umgehungen der Schutzmechanismen genannt. Anthropic widersprach dieser Einschätzung damals und sprach von einem Missverständnis. Offenbar konnten die Bedenken inzwischen ausgeräumt werden.

Sonnet 5 wird zum Standard für alle Nutzer

Zeitgleich mit der Rückkehr von Fable 5 stellt Anthropic auch Claude Sonnet 5 vor. Das neue Modell löst Sonnet 4.6 als Standard in den kostenlosen und kostenpflichtigen Claude-Abonnements ab und steht außerdem in der API sowie in Claude Code zur Verfügung.

Nach Angaben des Unternehmens soll Sonnet 5 deutlich besser planen, eigenständig mehrstufige Aufgaben erledigen und Werkzeuge wie Browser oder Terminal gezielter einsetzen. Auch bei Programmierung, logischem Schlussfolgern und wissensintensiven Aufgaben verspricht Anthropic Fortschritte. Das Modell soll sich dabei in vielen Anwendungsfällen der deutlich leistungsfähigeren Opus-Klasse annähern, benötigt jedoch weniger Rechenleistung und ist entsprechend günstiger.

Parallel dazu hebt Anthropic die Sicherheitsaspekte hervor. Interne Tests sollen zeigen, dass Sonnet 5 seltener fehlerhafte Informationen erzeugt, häufiger problematische Anfragen ablehnt und besser gegen Manipulationsversuche geschützt ist. Für sicherheitskritische Cybersecurity-Aufgaben bleiben dennoch zusätzliche Schutzmechanismen aktiv. Diese fallen weniger streng aus als bei Fable 5, dessen Sicherheitsvorkehrungen nach den Ereignissen der vergangenen Wochen besonders umfangreich ausgelegt wurden.

Für Entwickler gilt bis Ende August ein Einführungspreis von zwei US-Dollar je Million eingegebener Tokens und zehn US-Dollar je Million ausgegebener Tokens. Anschließend steigen die Preise auf drei beziehungsweise fünfzehn US-Dollar.