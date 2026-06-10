Die Weiterentwicklung leistungsfähiger KI-Modelle geht weiterhin im Eiltempo voran. Als sei es, um seine Warnung vor den damit verbundenen Gefahren zu unterstreichen, hat Anthropic mit Claude Fable 5 ein neues Sprachmodell vorgestellt, das leistungsfähiger sein soll als alle bislang allgemein verfügbaren Systeme des Unternehmens. Gleichzeitig kündigt Anthropic zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen an, um einen Missbrauch der Technologie zu erschweren.

Der Ankündigung zufolge erreicht Fable 5 in zahlreichen Tests zur Bewertung künstlicher Intelligenz Spitzenwerte. Fortschritte gegenüber früheren Versionen sollen sich insbesondere bei Programmieraufgaben, wissenschaftlicher Forschung, Bildanalyse und wissensintensiven Tätigkeiten zeigen. Besonders deutlich würden die Unterschiede bei umfangreichen und komplexen Aufgaben ausfallen.

Pokémon und CAD als Beispiele

In einem von Anthropic veröffentlichten Beispiel absolviert Claude Fable 5 das Spiel Pokémon FireRed ausschließlich auf Basis unbearbeiteter Screenshots, ohne Karten, Navigationshilfen oder zusätzliche Informationen.

Ein weiteres Beispiel zeigt, wie die KI ein druckbares 3D-Modell eines Leuchtturms erstellt und dafür einen selbst entwickelten CAD-Editor nutzt.

Sicherheitsfilter gegen Missbrauch

Anthropic warnt allerdings auch davor, dass sich mit den gestiegenen Fähigkeiten des Systems auch das Risiko eines Missbrauchs erhöhe. Hier verweist das Unternehmen insbesondere auf den Bereich Cybersicherheit.

Aus diesem Grund habe man Fable 5 mit besonderen Sicherheitsfiltern ausgestattet. Bei bestimmten Anfragen soll das System automatisch auf ein weniger leistungsfähiges Modell zurückgreifen. Dadurch wolle Anthropic verhindern, dass sensible Informationen in sicherheitsrelevanten Bereichen ausgegeben werden.

Das ebenfalls neu vorgestellte, aber nicht mit diesen Einschränkungen versehende Modell Claude Mythos 5 bleibt zunächst auf einen begrenzten Nutzerkreis beschränkt. Dazu zählen Organisationen und Fachleute, die sich mit dem Schutz kritischer IT-Infrastrukturen beschäftigen.

Leistungsbasierte Abrechnung

Claude Fable 5 steht ab sofort weltweit zur Verfügung. Die Nutzung über die Claude-API kostet 10 US-Dollar pro Million eingegebener Tokens und 50 US-Dollar pro Million ausgegebener Tokens.

Da Anthropic mit einer hohen und schwer vorhersehbaren Nachfrage rechnet, erfolgt die Freischaltung je nach Tarif unterschiedlich. Nutzer der API sowie verbrauchsabhängiger Enterprise-Angebote erhalten sofort vollen Zugriff.

In den Abonnements Pro, Max, Team und den nutzerbasierten Enterprise-Tarifen ist Fable 5 zunächst bis zum 22. Juni ohne Aufpreis enthalten. Ab dem 23. Juni soll die Nutzung über zusätzliche Verbrauchsguthaben abgerechnet werden.