Amazon stellt TV-Portfolio neu auf: Ember Artline ab sofort verfügbar

Amazon hat die Vorbestellungen für den bereits zum Jahresanfang vorgestellten Fernseher Ember Artline gestartet. Das Modell folgt der bereits vorgestellten Strategie, Fernseher stärker als Teil der Einrichtung zu denken. Neben der klassischen Nutzung gewinnt dabei auch der Einsatz im Ruhezustand an Bedeutung.

Wie bereits berichtet, setzt Amazon dabei auf die sogenannte Ambient-Funktion. Sobald keine Videos wiedergegeben werden, zeigt der Bildschirm Fotos oder Kunstwerke an. Nutzer erhalten Zugriff auf eine Auswahl von mehr als 2.000 Motiven. Diese reichen von klassischen Gemälden bis zu moderner Fotografie. Ergänzend kommt eine KI-gestützte Funktion zum Einsatz, die passende Inhalte für den jeweiligen Raum vorschlägt.

Technisch bleibt es bei der bekannten Ausstattung. Das matte 4K-QLED-Panel soll Spiegelungen reduzieren und eine gleichmäßige Darstellung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen ermöglichen. Unterstützt werden gängige HDR-Formate sowie schnelle WLAN-Verbindungen über Wi-Fi 6.

Mit 55 und 65 Zoll, ab dem 7. Mai

Für die Bedienung integriert Amazon Fernfeldmikrofone, die eine Sprachsteuerung über Alexa erlauben. Darüber hinaus nutzt das Gerät Sensoren, um auf die Anwesenheit von Personen zu reagieren. Betritt jemand den Raum, aktiviert sich der Bildschirm automatisch. Verlässt die letzte Person den Raum, schaltet sich die Anzeige wieder ab.

Das Gehäuse bleibt mit einer Tiefe von knapp vier Zentimetern bewusst zurückhaltend gestaltet. Ergänzend setzt Amazon auf wechselbare Rahmen, die magnetisch befestigt werden. Käufer können bereits bei der Bestellung aus mehreren Varianten wählen, darunter Nussbaum, Ebenholz, Esche, Teakholz, Graphit und Mattweiß. Ein Rahmen ist im Lieferumfang enthalten.

Die Modelle werden in Größen von 55 und 65 Zoll angeboten und liegen preislich bei 999,99 Euro für das 55-Zoll-Modell beziehungsweise 1299,99 Euro für das 65-Zoll-Modell. Die Auslieferung ist ab dem 7. Mai vorgesehen.

Amazon stellt TV-Portfolio neu auf

Parallel zur Markteinführung nutzt Amazon die Gelegenheit für eine Umbenennung. Das gesamte aktuelle Smart-TV-Angebot des Unternehmens soll künftig unter der Bezeichnung Ember geführt werden. Damit wird die in den zurückliegenden Jahren doch recht breit aufgestellte Produktpalette nun unter einem einheitlichen Namen zusammengefasst.