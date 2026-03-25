MacBook Neo: Apple bestätigt Unterstützung für 30-Watt-Laden

Mit dem Verkaufsstart des MacBook Neo im März hat Apple uns noch im Unklaren darüber gelassen, mit welcher Ladeleistung man das neue Einsteigergerät versorgen kann, um dessen Akku schnellstmöglich zu füllen. Während zur sonstigen technischen Ausstattung nahezu alle Details kommuniziert wurden, liefert Apple nun auch konkrete Angaben zur Ladeleistung.

Aus den in der Zwischenzeit veröffentlichten Sicherheitsinformationen geht hervor, dass das Gerät offiziell mit bis zu 30 Watt geladen werden kann.

Apple nennt konkrete Ladeprofile

Im Handbuch des MacBook Neo listet Apple mehrere unterstützte Ladeprofile. Demnach arbeitet das Gerät mit 15 Watt bei 5 Volt, rund 20 Watt bei 9 Volt sowie maximal 30 Watt bei 15 Volt. Damit bestätigt Apple erstmals die bislang nur vermutete Obergrenze der Ladeleistung.

Dennoch legt Apple dem Neo außerhalb der Europäischen Union nur ein 20-Watt-Netzteil bei, wie es auch bei iPads beiliegt. Dieses schöpft die mögliche Ladeleistung nicht vollständig aus. Nutzer können das MacBook Neo jedoch auch mit stärkeren USB-C-Netzteilen betreiben, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

Messungen bestätigen die Angaben

Unabhängige Tests stützen die von Apple genannten Werte. Messungen in der vergangenen Woche haben gezeigt, dass das MacBook Neo eine Leistungsaufnahme von bis zu 30 Watt erreicht, darüber hinaus jedoch keine zusätzliche Leistung annimmt; auch bei Verwendung leistungsstärkerer Netzteile.

Das Innere des MacBook Neo besteht fast nur aus Akku

Zwischenzeitlich hatten Systemanzeigen für Verwirrung gesorgt, da sie bei Anschluss eines 140-Watt-Netzteils höhere Werte auswiesen. Diese spiegeln jedoch nicht die tatsächliche Ladeleistung wider, sondern beziehen sich auf theoretisch verfügbare Energie.

Im Alltag bedeutet die offizielle 30-Watt-Unterstützung, dass sich das MacBook Neo mit geeigneten Netzteilen schneller laden lässt. Eine Schnellladefunktion wie bei aktuellen MacBook-Air-Modellen bietet das Gerät jedoch weiterhin nicht.