macOS Tahoe 26.4 bringt Akku-Ladegrenze und Hinweise auf alte Apps

Apple hat mit macOS Tahoe 26.4 das nächste Systemupdate für den Mac veröffentlicht. Die Aktualisierung steht ab sofort in den Systemeinstellungen bereit und umfasst mehrere Gigabyte. Offiziell nennt Apple neue Emojis, Fehlerbehebungen und Sicherheitskorrekturen. Im Detail zeigt sich jedoch, dass das Update auch praktische Anpassungen für den Alltag enthält.

Nachdem Apple bereits iOS 26.4 verteilt hat, das unter anderem Apple Music und die Familienfreigabe erweitert, finden sich einige dieser Änderungen nun auch auf dem Mac wieder.

Safari und Batterie im Fokus

Eine sichtbare Änderung betrifft den Browser Safari. Die kompakte Tableiste steht wieder als Option zur Verfügung und erlaubt eine platzsparendere Darstellung. Gerade auf kleineren Displays kann dies die Übersicht verbessern.

Neu ist zudem eine Funktion zur Begrenzung des maximalen Akkuladestands. Nutzer können festlegen, ob der Mac nur bis zu einem bestimmten Wert zwischen 80 und 100 Prozent geladen werden soll. Ziel ist es, die Alterung der Batterie zu verlangsamen, wenn Geräte häufig dauerhaft am Strom angeschlossen sind.

Zusätzlich informiert das System künftig deutlicher über Anwendungen, die langfristig nicht mehr unterstützt werden. Hintergrund ist das geplante Ende von Rosetta 2. Programme, die weiterhin darauf angewiesen sind, werden entsprechend gekennzeichnet.

Fast 100 Sicherheitslücken geschlossen

Neben den sichtbaren Neuerungen bringt macOS Tahoe 26.4 eine ungewöhnlich große Zahl an Sicherheitskorrekturen. Apple nennt zahlreiche betroffene Bereiche, darunter WebKit, Kernel, Netzwerkdienste und Systemfunktionen. Teilweise hätten Schwachstellen den Zugriff auf sensible Daten ermöglichen oder Systemabstürze verursachen können.

Auch bekannte Änderungen aus iOS 26.4 finden sich wieder. In der Familienfreigabe können erwachsene Mitglieder nun eigene Zahlungsmethoden verwenden. Freeform erhält zusätzliche Werkzeuge und wird enger mit neuen Kreativfunktionen verzahnt.