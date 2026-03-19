„Book ’em Danno“: Schlanke Mac-App organisiert E-Book-Sammlungen

Mit „Book ’em Danno“ steht Mac-Nutzern eine einfache Applikation zur Verfügung, die sich auf die Verwaltung digitaler Bücher und Comics konzentriert. Anders als bekannte Lösungen wie Calibre verzichtet das Werkzeug bewusst auf umfangreiche Zusatzfunktionen und positioniert sich stattdessen als kompakte Alternative für die reine Katalogisierung.

Die Anwendung dient ausdrücklich nicht als Lesesoftware. Stattdessen richtet sie sich an Nutzer, die ihre Sammlung strukturieren, durchsuchen und auswerten möchten. Der Entwickler hebt hervor, dass die Applikation nur einen Bruchteil der Funktionen großer Bibliothekslösungen bietet, dafür jedoch deutlich weniger Speicherplatz benötigt.

Automatische Erfassung und Analyse

Der Einstieg erfolgt unkompliziert. Unterstützte Dateiformate wie EPUB, MOBI, AZW3, CBZ und PDF lassen sich per Drag-and-Drop importieren. Die Anwendung erstellt daraus automatisch einen Katalog und ergänzt diesen eigenständig um Metadaten wie Titelinformationen und Coverbilder. Das reduziert den manuellen Aufwand, insbesondere bei größeren Sammlungen.

Zur Verwaltung stehen Such- und Filterfunktionen bereit, die auch komplexere Anfragen ermöglichen. Nutzer können Stichwörter kombinieren oder gezielt ausschließen, um bestimmte Inhalte schneller zu finden. Ergänzend lassen sich einzelne Titel bewerten, mit Notizen versehen oder mit Schlagwörtern kennzeichnen. Auch Angaben zum Kaufpreis können hinterlegt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Auswertung der eigenen Bibliothek. Die Applikation bietet einfache Analysefunktionen, mit denen sich Bestände nach verschiedenen Kriterien aufschlüsseln lassen. Darüber hinaus können die erfassten Daten exportiert werden, etwa im CSV- oder JSON-Format, um sie extern weiterzuverarbeiten.

„Book ’em Danno“ wird kostenlos angeboten. Der Entwickler bittet Nutzer jedoch optional um eine einmalige Unterstützung, falls die Applikation regelmäßig verwendet wird. Die Anwendung versteht sich damit als leichtgewichtige Ergänzung für Anwender, die ihre digitale Sammlung im Blick behalten möchten, ohne auf umfangreiche Verwaltungssoftware zurückzugreifen.

Die App steht direkt auf der Projektseite zum Download zur Verfügung.