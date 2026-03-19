ifun.de — Apple News seit 2001. 45 932 Artikel

Katalog statt Lesesoftware

„Book ’em Danno“: Schlanke Mac-App organisiert E-Book-Sammlungen
Artikel auf Mastodon teilen.
Keine Kommentare bisher 0

Mit „Book ’em Danno“ steht Mac-Nutzern eine einfache Applikation zur Verfügung, die sich auf die Verwaltung digitaler Bücher und Comics konzentriert. Anders als bekannte Lösungen wie Calibre verzichtet das Werkzeug bewusst auf umfangreiche Zusatzfunktionen und positioniert sich stattdessen als kompakte Alternative für die reine Katalogisierung.

Book Em Danno

Die Anwendung dient ausdrücklich nicht als Lesesoftware. Stattdessen richtet sie sich an Nutzer, die ihre Sammlung strukturieren, durchsuchen und auswerten möchten. Der Entwickler hebt hervor, dass die Applikation nur einen Bruchteil der Funktionen großer Bibliothekslösungen bietet, dafür jedoch deutlich weniger Speicherplatz benötigt.

Automatische Erfassung und Analyse

Der Einstieg erfolgt unkompliziert. Unterstützte Dateiformate wie EPUB, MOBI, AZW3, CBZ und PDF lassen sich per Drag-and-Drop importieren. Die Anwendung erstellt daraus automatisch einen Katalog und ergänzt diesen eigenständig um Metadaten wie Titelinformationen und Coverbilder. Das reduziert den manuellen Aufwand, insbesondere bei größeren Sammlungen.

Book Em Main

Zur Verwaltung stehen Such- und Filterfunktionen bereit, die auch komplexere Anfragen ermöglichen. Nutzer können Stichwörter kombinieren oder gezielt ausschließen, um bestimmte Inhalte schneller zu finden. Ergänzend lassen sich einzelne Titel bewerten, mit Notizen versehen oder mit Schlagwörtern kennzeichnen. Auch Angaben zum Kaufpreis können hinterlegt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Auswertung der eigenen Bibliothek. Die Applikation bietet einfache Analysefunktionen, mit denen sich Bestände nach verschiedenen Kriterien aufschlüsseln lassen. Darüber hinaus können die erfassten Daten exportiert werden, etwa im CSV- oder JSON-Format, um sie extern weiterzuverarbeiten.

Book Em Single

Book ’em Danno“ wird kostenlos angeboten. Der Entwickler bittet Nutzer jedoch optional um eine einmalige Unterstützung, falls die Applikation regelmäßig verwendet wird. Die Anwendung versteht sich damit als leichtgewichtige Ergänzung für Anwender, die ihre digitale Sammlung im Blick behalten möchten, ohne auf umfangreiche Verwaltungssoftware zurückzugreifen.

Die App steht direkt auf der Projektseite zum Download zur Verfügung.

19. März 2026 um 08:29 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 45.932 weitere hätten wir noch.
    Keine Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45932 Artikel in den vergangenen 8913 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven