Notepad++ für Mac: Streit um Markenname und Darstellung

Nur kurze Zeit nach unserem Bericht über die Verfügbarkeit einer nativen macOS-Version des beliebten Editors Notepad++ hat der der Projektverantwortliche klargestellt, dass es sich dabei nicht um eine offizielle Veröffentlichung handelt.

Der Entwickler Don Ho distanziert sich ausdrücklich von dem kostenfreien Open-Source-Projekt und spricht von einer irreführenden Nutzung des Markennamens.

Streit um Markenname und Darstellung

Auslöser ist die Webseite notepad-plus-plus-mac.org, die nicht nur die Mac-Version des Editors anbietet sondern auch Name, Logo und Infos zum ursprünglichen Entwickler prominent einbindet. Laut Don Ho besteht keinerlei Verbindung zwischen diesem Projekt und der bekannten Windows-Software. Weder eine Freigabe noch eine Zusammenarbeit habe es gegeben.

Kern der Kritik ist weniger der technische Ansatz als vielmehr die Außendarstellung. Da Notepad++ als Open-Source-Anwendung veröffentlicht wird, sind Abwandlungen und Portierungen grundsätzlich erlaubt. Problematisch sei jedoch die Nutzung des geschützten Namens und der bekannten Icons, da dies bei vielen Nutzern den Eindruck eines offiziellen Angebots erwecke.

Der Entwickler hat nach eigenen Angaben bereits Kontakt mit den Anbietern der Mac-Version aufgenommen und fordert Anpassungen bei Name und Gestaltung.

Umbenennung angekündigt, Konflikt bleibt

Inzwischen hat der Entwickler der Mac-Version reagiert und seinerseits Anpassungen angekündigt. Demnach soll die Anwendung künftig unter eigenständigem Namen und mit überarbeitetem Logo erscheinen. Auch eine neue Webadresse ist vorgesehen. Die Änderungen sollen zeitnah mit einer neuen Versionsnummer umgesetzt werden, wobei bestehende Nutzer ohne größere Umstellung weiterarbeiten können sollen.

Wie aus einer öffentlich geführten Diskussion auf GitHub hervorgeht, hatte es im Vorfeld durchaus Kontaktversuche zwischen beiden Seiten gegeben. Eine Einigung über die Nutzung von Name und Darstellung kam jedoch nicht zustande. Der ursprüngliche Entwickler fordert weiterhin eine klare Abgrenzung.

Der Konflikt wird inzwischen offen ausgetragen und sorgt auch innerhalb der Entwickler-Community für Diskussionen über den Umgang mit offenen Lizenzen und geschützten Marken. Für Anwender ist die Situation derzeit unübersichtlich. Es bleibt abzuwarten, unter welchem Namen und in welcher Form sich die Mac-Version künftig neu positioniert.