Für 13 Euro: HomeKit-Mini-Steckdose erstmals einzeln verfügbar

Das Gehäuse des kleinen Zwischensteckers misst 5,6 Zentimeter im Quadrat und schaut 5,4 Zentimeter aus der Wand heraus. Ein seitlich am Gehäuse platzierter Taster erlaubt auch das manuelle Ein- oder Ausschalten der Stromzufuhr. Der Hersteller gibt die maximale Stromstärke mit 10 Ampere an, folglich ist die Leistung von angeschlossenen Geräten auf 2.300 Watt begrenzt.

Mitte Mai kündigte der für seine vergleichsweise günstigen Smart-Home-Komponenten bekannte Anbieter Meross an, seinen kleinsten und bis dahin nur für Alexa angebotenen Zwischenstecker erstmals auch in einer Variante mit Unterstützung für Apples HomeKit-Standard anbieten zu wollen.

