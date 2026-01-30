Widerrufsknopf und klare Fristen
Bundesrat beschließt neue Regeln für Onlineverträge
In seiner 1061. Sitzung hat der Bundesrat heute ein Gesetz gebilligt, das den Verbraucherschutz bei Onlineverträgen stärken soll. Die Neuregelung setzt europäische Vorgaben in deutsches Recht um. Schwerpunkt des Gesetzes sind klare Informationen für Verbraucher und praktikable Regeln für den Widerruf von Verträgen im Internet.
Mit den Änderungen reagiert man auf Kritik an undurchsichtigen Vertragsabschlüssen und Missbrauchsmöglichkeiten bei digitalen Angeboten.
Widerrufsknopf und klare Fristen
Ein zentraler Baustein des Gesetzes betrifft den Widerruf von im Internet geschlossenen Verträgen. Anbieter müssen künftig eine leicht auffindbare und jederzeit verfügbare Schaltfläche einrichten, über die Vertragsabschlüsse widerrufen werden können. Diese Schaltfläche muss so gestaltet sein, dass Verbraucher ohne umfangreiche Suchen und ohne erklärungsbedürftige Wege zum Ziel gelangen. Das soll sicherstellen, dass der Widerruf ebenso einfach möglich ist wie der Abschluss des Vertrags selbst und folgt auf ähnliche Regeln für Vertragskündigungen:
- Abgenickt: „Gesetz für faire Verbraucherverträge“ ist durch
- Umsetzung Mangelhaft: Pflicht zum Kündigungsbutton
Im Zusammenhang mit dem Widerruf führt das Gesetz klare Fristen ein. Für Verträge über Finanzdienstleistungen gilt künftig eine maximale Frist von zwölf Monaten und 14 Tagen. Diese Frist beginnt mit dem Vertragsabschluss oder dem Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher ordnungsgemäß über sein Widerrufsrecht informiert wurde. Wenn eine solche Information nicht erfolgt, verlängert sich die Frist entsprechend. Durch die festen Fristen soll die Rechtssicherheit erhöht und die bisher offene Frage nach unbegrenzten Widerrufsmöglichkeiten geklärt werden.
Verbraucherschützer haben wiederholt auf Probleme bei Onlineabschlüssen hingewiesen. Sie kritisieren, dass Verbraucher häufig nicht erkennen können, wie und wann sie einen Vertrag wirksam widerrufen.
Verständliche Vertragsbedingungen
Ein weiterer Fokus des Gesetzes liegt auf der Verständlichkeit von Vertragsbedingungen. Dies betrifft insbesondere Angebote im Bereich Finanzdienstleistungen. Unternehmen sind verpflichtet, Vertragsinhalte klar und für den durchschnittlichen Verbraucher nachvollziehbar darzustellen. Juristische Fachbegriffe sollen nur dann verwendet werden, wenn sie notwendig sind, und müssen in diesem Fall verständlich erklärt werden. Damit sollen Verbraucher besser einschätzen können, welche Verpflichtungen und Risiken sie eingehen.
Zusätzlich können Verbraucher im Onlinebereich künftig eine direkte persönliche Kontaktaufnahme verlangen, diese soll dann etwa über Telefon oder Video erfolgen. Anbieter müssen hierfür geeignete Kontaktwege anbieten. Die neuen Regelungen treten am 19. Juni 2026 in Kraft.
Soll der Kündigungsknopf nicht schon seit Jahren auf den Webseiten da sein? Wird ja langsam mal Zeit.
Das sollte so sein aber jetzt muss innerhalb der ersten 14 Tage noch ein Widerrufsbutton dazukommen
Ist er in der Regel auch, aber meist nur als Link in 4-Punkt-Schriftgröße auf der Startseite ganz unten zwischen unerwarteten anderen Links versteckt.
Da wartet man bis zur letzten Sekunde, sonst findet den am Ende noch jemand und kündigt
Die EU bringt auch Vorteile, wie man sieht.
Der deutsche Michel sieht aber überall nur Schlechtes.
Die Kommentare werden es wieder beweisen;-)
Nicht nur der Widerruf-Knopf, sondern auch ein Kündigungs-Knopf sollte leicht zu finden sein. Oftmals muss man sich von Pontius zu Pilatus klicken, um einen Vertrag kündigen zu können.
Ist noch jemanden aufgefallen das das sky Kündigungsformular nur noch über die google Suche auffindbar ist? Der Knopf auf der Webseite ganz unten führt bei mir nicht mehr zum Formular sondern zu ausschließlich „Ruf doch gerne an“ Kündigungen. Mal davon abgesehen ist das „exklusive Bestandskunden Verlängerungsangebot“ doppelt so teuer wie das aktuell laufende.
Sky hat auch keine funktionierende E-Mail Adressen mehr.
Schicken aber per E-Mail AGB Änderungen, der man digital, obwohl vorgeschrieben, dann aufgrund fehlender E-Mail nicht widersprechen kann.
Aber ist eigentlich auch egal, da Sky auch auf keine Briefe per Einschreiben mit Rückschein antwortet und sie komplett ignoriert.
Kurz: Man sollte um diesen Laden einen großen Bogen machen.
Ist der dann auch wieder so nur eine Art Kontaktformular, wo alles selbst eingetragen werden muss? Dann kann man sich dies auch schenken. Dann geht eine E-Mail schneller, wie auch beim „Kündigungsbutton“.
Was hat die EU je für uns getan?
Sie hat uns um unser Geld erleichtert, das wir nicht mehr so schwer tragen müssen