Bundesrat beschließt neue Regeln für Onlineverträge

In seiner 1061. Sitzung hat der Bundesrat heute ein Gesetz gebilligt, das den Verbraucherschutz bei Onlineverträgen stärken soll. Die Neuregelung setzt europäische Vorgaben in deutsches Recht um. Schwerpunkt des Gesetzes sind klare Informationen für Verbraucher und praktikable Regeln für den Widerruf von Verträgen im Internet.

Mit den Änderungen reagiert man auf Kritik an undurchsichtigen Vertragsabschlüssen und Missbrauchsmöglichkeiten bei digitalen Angeboten.

Widerrufsknopf und klare Fristen

Ein zentraler Baustein des Gesetzes betrifft den Widerruf von im Internet geschlossenen Verträgen. Anbieter müssen künftig eine leicht auffindbare und jederzeit verfügbare Schaltfläche einrichten, über die Vertragsabschlüsse widerrufen werden können. Diese Schaltfläche muss so gestaltet sein, dass Verbraucher ohne umfangreiche Suchen und ohne erklärungsbedürftige Wege zum Ziel gelangen. Das soll sicherstellen, dass der Widerruf ebenso einfach möglich ist wie der Abschluss des Vertrags selbst und folgt auf ähnliche Regeln für Vertragskündigungen:

Im Zusammenhang mit dem Widerruf führt das Gesetz klare Fristen ein. Für Verträge über Finanzdienstleistungen gilt künftig eine maximale Frist von zwölf Monaten und 14 Tagen. Diese Frist beginnt mit dem Vertragsabschluss oder dem Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher ordnungsgemäß über sein Widerrufsrecht informiert wurde. Wenn eine solche Information nicht erfolgt, verlängert sich die Frist entsprechend. Durch die festen Fristen soll die Rechtssicherheit erhöht und die bisher offene Frage nach unbegrenzten Widerrufsmöglichkeiten geklärt werden.

Verbraucherschützer haben wiederholt auf Probleme bei Onlineabschlüssen hingewiesen. Sie kritisieren, dass Verbraucher häufig nicht erkennen können, wie und wann sie einen Vertrag wirksam widerrufen.

Verständliche Vertragsbedingungen

Ein weiterer Fokus des Gesetzes liegt auf der Verständlichkeit von Vertragsbedingungen. Dies betrifft insbesondere Angebote im Bereich Finanzdienstleistungen. Unternehmen sind verpflichtet, Vertragsinhalte klar und für den durchschnittlichen Verbraucher nachvollziehbar darzustellen. Juristische Fachbegriffe sollen nur dann verwendet werden, wenn sie notwendig sind, und müssen in diesem Fall verständlich erklärt werden. Damit sollen Verbraucher besser einschätzen können, welche Verpflichtungen und Risiken sie eingehen.

Zusätzlich können Verbraucher im Onlinebereich künftig eine direkte persönliche Kontaktaufnahme verlangen, diese soll dann etwa über Telefon oder Video erfolgen. Anbieter müssen hierfür geeignete Kontaktwege anbieten. Die neuen Regelungen treten am 19. Juni 2026 in Kraft.

