Farbige LEDs zeigen Zustände an
Homematic IP: Neuer Sechsfach-Wandtaster mit Netzanschluss
Der Smart-Home-Hersteller eQ-3 erweitert sein Angebot für die Unterputzmontage und bringt einen neuen sechsfachen Wandtaster für Homematic IP in den Handel. Das Bedienelement wird fest mit 230 Volt versorgt und richtet sich sowohl an Neubauten als auch an bestehende Installationen, die modernisiert werden sollen.
Durch den Netzanschluss entfällt der bislang nötige Batteriewechsel, während die Funkanbindung an das Homematic-IP-System erhalten bleibt. Der Taster kann damit klassische Lichtschalter ersetzen und zugleich zusätzliche Steuerfunktionen übernehmen.
Mit sechs frei belegbaren Tasten lassen sich einzelne Geräte oder ganze Abläufe im Smart Home auslösen. Nutzer können etwa Beleuchtung schalten, Rollläden steuern oder mehrere Aktionen gleichzeitig starten. Die Konfiguration erfolgt über die Homematic-IP-App, in der jede Taste individuell zugewiesen werden kann.
Farbige LEDs zeigen Zustände an
Jede der sechs Tasten ist mit einer eigenen Status LED ausgestattet. Diese kann in sieben Farben leuchten sowie verschiedene Blink oder Pulsmodi anzeigen. Auf diese Weise lassen sich Zustände direkt am Schalter erkennen, etwa ob Licht eingeschaltet oder ein bestimmter Betriebsmodus aktiv ist.
Die Beschriftung der Tasten ist flexibel gehalten und kann bei Bedarf angepasst werden, wenn sich die Nutzung ändert. Dadurch bleibt der Taster auch bei späteren Erweiterungen des Systems übersichtlich. Zudem ist das Gerät mit gängigen 55er Schalterserien kompatibel und lässt sich optisch in bestehende Rahmen integrieren.
Relaisfunktion ersetzt klassischen Lichtschalter
Ein integriertes Relais ermöglicht das direkte Schalten von 230-Volt-Verbrauchern über die Unterputzeinheit. Der Wandtaster kann damit ohne zusätzliche Aktoren als Lichtschalter eingesetzt werden. Ergänzend steht ein Nebenstelleneingang zur Verfügung, über den vorhandene konventionelle Taster eingebunden werden können. Bestehende Schalter lassen sich so weiter nutzen und in das Smart-Home-System integrieren.
Der neue sechsfach Wandtaster ist ab sofort in Weiß sowie in Anthrazit erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 89,95 Euro für die weiße Ausführung und bei 99,95 Euro für die anthrazitfarbene Variante.
Wenn sie doch nur ihren blöden Homematic Button weglassen würden…
Sieht nicht schön aus und dessen Funktion braucht man im Idealfall nur einmal.
+ 1 … wäre für mich ein Grund, den nicht zu kaufen.
läßt sich austauschen
Der Preis ist entscheidender, ihn nicht zu kaufen .
Naja, ähnliche Preise wie für z. B. KNX Taster. Gibt eigentlich kaum welche die günstiger sind mit 4-6 Tasten.
Außer einen 230V Schalter mit Shelly, aber das ist ja eine andere Kategorie.
Aber falls jemand noch was weiß das ich nicht kenne gerne her damit.
Ja genau. Habe ein ganzes Haus voll HomeMatic. Mittlerweile alles in home assistant gemanaged, dann gehts.
Nach 7 Jahren fallen mir jedoch die Dimmer einer nach dem anderen aus, migriere (langsam) aber sicher zu Shelly. Auch wegen den Preisen..
Bei dieser und auch anderen Smart Schalter Lösungen frage ich mich immer, wie ich mit den Schaltern umgehe, die zusammen mit einer Steckdose drüber oder drunter verbaut wurden. Das gibt es so häufig, aber dafür passt keines der Systeme, oder?
Das ist gar kein Problem. Die smarten Schalter, die ich habe (auch Homematic) werden genauso angeschlossen, wie der Schalter vorher.
Einziges Problem kann sein, falls nur zwei Adern in den bestehenden Schalter reingehen, dann hätte der smarte keine Stromversorgung. Aber wenn da eine Steckdose ist, hat man ja N, L und Schutzleiter.
Der Steckdose selbst ist das egal.
Ich glaube Manuel meint, wenn eine zweier oder ddreier Reihe verbaut ist, so wie in vielen Wohnungen und Häusern.
Oder z.B. oben Thermostat für die Fußbodenheizung, in der Mitte und unten Schalter. Wenn ich einen Schalter ersetze, dann passt das glaube ich nicht mehr. Um die zweier oder dreier Reihe ist ja in der Regel ein gemeinsamer Rahmen.
Der Schalter hat einen Wechselrahmen und kann man weglassen. Der Schalter selbst passt so auch in Mehrfachrahmen.
Wurde auch Zeit… gibt diesen für HMIP-wired schon etliche Zeit.
Bin gespannt, ob individuell auch wirklich individuell ist. Beim WRC6 waren bisher immer zwei nebeneinander als Gruppe geblockt.
Oder hat sich dies in der Zwischenzeit geändert?