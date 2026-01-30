Homematic IP: Neuer Sechsfach-Wandtaster mit Netzanschluss

Der Smart-Home-Hersteller eQ-3 erweitert sein Angebot für die Unterputzmontage und bringt einen neuen sechsfachen Wandtaster für Homematic IP in den Handel. Das Bedienelement wird fest mit 230 Volt versorgt und richtet sich sowohl an Neubauten als auch an bestehende Installationen, die modernisiert werden sollen.

Durch den Netzanschluss entfällt der bislang nötige Batteriewechsel, während die Funkanbindung an das Homematic-IP-System erhalten bleibt. Der Taster kann damit klassische Lichtschalter ersetzen und zugleich zusätzliche Steuerfunktionen übernehmen.

Mit sechs frei belegbaren Tasten lassen sich einzelne Geräte oder ganze Abläufe im Smart Home auslösen. Nutzer können etwa Beleuchtung schalten, Rollläden steuern oder mehrere Aktionen gleichzeitig starten. Die Konfiguration erfolgt über die Homematic-IP-App, in der jede Taste individuell zugewiesen werden kann.

Farbige LEDs zeigen Zustände an

Jede der sechs Tasten ist mit einer eigenen Status LED ausgestattet. Diese kann in sieben Farben leuchten sowie verschiedene Blink oder Pulsmodi anzeigen. Auf diese Weise lassen sich Zustände direkt am Schalter erkennen, etwa ob Licht eingeschaltet oder ein bestimmter Betriebsmodus aktiv ist.

Die Beschriftung der Tasten ist flexibel gehalten und kann bei Bedarf angepasst werden, wenn sich die Nutzung ändert. Dadurch bleibt der Taster auch bei späteren Erweiterungen des Systems übersichtlich. Zudem ist das Gerät mit gängigen 55er Schalterserien kompatibel und lässt sich optisch in bestehende Rahmen integrieren.

Relaisfunktion ersetzt klassischen Lichtschalter

Ein integriertes Relais ermöglicht das direkte Schalten von 230-Volt-Verbrauchern über die Unterputzeinheit. Der Wandtaster kann damit ohne zusätzliche Aktoren als Lichtschalter eingesetzt werden. Ergänzend steht ein Nebenstelleneingang zur Verfügung, über den vorhandene konventionelle Taster eingebunden werden können. Bestehende Schalter lassen sich so weiter nutzen und in das Smart-Home-System integrieren.

Der neue sechsfach Wandtaster ist ab sofort in Weiß sowie in Anthrazit erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 89,95 Euro für die weiße Ausführung und bei 99,95 Euro für die anthrazitfarbene Variante.