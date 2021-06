Abgenickt: „Gesetz für faire Verbraucherverträge“ ist durch

Unter den 84 Gesetzen die am vergangenen Freitag den Bundesrat passiert haben, befand sich nicht nur das Gesetz für den elektronischen Identitätsnachweis, dessen Billigung ab September nun dafür sorgen wird, dass der Personalausweis auf dem iPhone abgelegt werden kann, der Bundesrat kümmerte sich auch um eine Handvoll Verbraucher-Themen.

Unter anderem gab es grünes Licht für das nur wenige Stunden zuvor vom Bundestag gebilligte „Gesetz für faire Verbraucherverträge„. Dieses ist durch Wirken der CDU zwar zahnloser als initial gehofft ausgefallen, immerhin sorgen die neuen Bestimmungen fortan aber dafür, dass das Ungleichgewicht zwischen großen Konzernen und vertraglich gebundenen Kunden zumindest in Teilen gerade gerückt wird.

So müssen Unternehmen zukünftig einen Kündigungsbutton in ihren Web-Portalen bereitstellen und für die Kündigung online abgeschlossener Verträge nicht mehr nur auf Anrufe oder Briefe drängen dürfen.

Am Telefon abgeschlossene Verträge müssen fortan zwingend auch schriftlich bestätigt werden – etwa per E-Mail, SMS, oder Brief – und sind erst dann bindend. Ein Eingriff der Drücker-Anrufe entschärfen soll.

Was die automatische Verlängerung von laufenden Verträgen angeht, sorgt das Gesetz künftig dafür, dass sich diese nicht mehr direkt um ein oder zwei Jahre verlängern. Wurde die Kündigung vergessen und ist der Vertrag daraufhin von einer automatischen Vertragsverlängerung betroffen, so muss diese jetzt monatlich kündbar sein.

Bessere Gewährleistungsrechte beim Kauf

Ebenfalls am Freitag wurden die Gewährleistungsrechte ausgebaut, die man als Kunde in Europa für Waren mit digitalen Elementen beanspruchen kann. Neben der Update-Pflicht über die ifun.de bereist ausführlich berichtete, solle zum 1. Januar 2022 auch die folgenden Neuerungen in Kraft treten: