In zwei Varianten erhältlich

DJI RS 5: Neuer Profi-Gimbal mit Fokus auf Tracking und Ausdauer
DJI erweitert die Ronin-Serie um den RS 5 und adressiert damit vor allem den kommerziellen Videoeinsatz. Das neue Modell ist auf geringes Gewicht, präzisere Motivverfolgung und längere Laufzeiten ausgelegt. Im Vergleich zu früheren Generationen rückt DJI diesmal die Arbeit von Solo-Filmemachern stärker in den Mittelpunkt.

Rs5 Action

Verbessertes Tracking und stabilere Bewegungen

Kernstück des RS 5 ist das überarbeitete „RS Enhanced Intelligent Tracking Modul“. Es erlaubt die Auswahl und Verfolgung eines Motivs direkt über den Touchscreen des Gimbals. Neben Personen lassen sich auch Fahrzeuge, Tiere oder Gegenstände verfolgen.

Rs5 Tracking

Der Fokus bleibt dabei auch bei größerem Abstand stabil, was Drehs in belebten Umgebungen erleichtern soll. Verlässt das Motiv kurzzeitig den Bildausschnitt, kann es erneut erfasst werden. Die magnetische Befestigung spart zusätzliches Zubehör und beschleunigt den Aufbau.

Für die Stabilisierung setzt DJI auf einen neuen Stabilisierungsalgorithmus. Das maximale Motordrehmoment wurde erhöht, wodurch der Gimbal auch bei schnellen Richtungswechseln oder beim Laufen ruhiger arbeitet. Mit 1,46 Kilogramm inklusive Akkugriff trägt der RS 5 Kamerasysteme bis drei Kilogramm und wechselt ohne Zusatzteile ins Hochformat.

Rs5 Display

Für längere Drehtage wurde die Energieversorgung überarbeitet. Der Standardakku ermöglicht laut Hersteller bis zu 14 Stunden Betrieb und lässt sich innerhalb einer Stunde aufladen. Mit einem optionalen Hochleistungsgriff steigt die Laufzeit deutlich. Die drahtlose Kamerasteuerung per Bluetooth wurde auf weitere Kameramarken ausgeweitet, wodurch sich Auslöser und grundlegende Funktionen ohne Kabel bedienen lassen.

Der RS 5 ist in zwei Varianten erhältlich. Die Basisversion startet bei 569 Euro. Die Combo mit Tracking-Modul und zusätzlichem Griff liegt bei 719 Euro.

