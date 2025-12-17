ifun.de — Apple News seit 2001. 45 381 Artikel

12 E-Mail-Anwendungen im Vergleich

BSI-Studie zu E-Mail-Apps: So sicher ist Apple Mail im Alltag
Artikel auf Mastodon teilen.
8 Kommentare 8

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat E-Mail-Programme untersucht, die in Deutschland weit verbreitet sind. Ziel der Analyse war es, zentrale Sicherheitsfunktionen zu bewerten, da E-Mail-Clients täglich mit sensiblen Inhalten wie privaten Nachrichten, Rechnungen oder Vertragsdokumenten umgehen.

Mail Utersuchung Bsi

Apple Mail war eines von zwölf Programmen, die anhand einheitlicher Kriterien geprüft wurden. Grundlage der Untersuchung waren Standardinstallationen auf aktuellen Betriebssystemen, um typische Nutzungsszenarien abzubilden.

Verschlüsselung, Filter und mehr

Apple Mail unterstützt sowohl Transportverschlüsselung als auch Ende zu Ende Verschlüsselung über S-MIME und OpenPGP, wobei für letztere zusätzliche Erweiterungen notwendig sind. Damit können Inhalte einer Nachricht vor dem Versand verschlüsselt und erst beim Empfänger wieder lesbar gemacht werden. Ergänzend dazu setzt Apple Mail auf integrierte Spamfilter, die unerwünschte Nachrichten automatisch aussortieren.

Phishing-Warnhinweise oder eine aktive Prüfung verdächtiger Links gehören jedoch nicht zu den Standardfunktionen.

Mail Utersuchung Bsi Tabelle 2500

Die Untersuchung hebt zudem hervor, dass Apple Mail E-Mails lokal auf dem Gerät speichert. Diese lokale Ablage kann Vorteile beim Datenschutz bieten, erfordert aber zusätzliche Schutzmaßnahmen auf Seiten der Nutzer. Ohne eine aktivierte Geräteverschlüsselung oder einen konsequenten Zugriffsschutz könnten gespeicherte Inhalte bei einem Geräteverlust oder Schadsoftware ausgelesen werden. Anhänge werden in Apple Mail nicht gesondert vor dem Öffnen geprüft oder blockiert.

Aufmerksamkeit auf Nutzerseite erforderlich

Das BSI betont, dass Sicherheitsfunktionen nur dann wirksam sind, wenn sie verständlich umgesetzt und standardmäßig aktiviert sind. Apple Mail profitiert in diesem Zusammenhang von automatischen Updates über das Betriebssystem, wodurch bekannte Sicherheitslücken zeitnah geschlossen werden.

Gleichzeitig verweist die Studie darauf, dass technische Schutzmechanismen allein nicht ausreichen. Angriffe über Phishing oder manipulierte Anhänge bleiben ein relevantes Risiko, das Aufmerksamkeit auf Nutzerseite erfordert.

Für Verbraucher empfiehlt das BSI, E-Mail-Programme wie Apple Mail mit starken Passwörtern zu sichern, das Betriebssystem aktuell zu halten und Verschlüsselungsfunktionen aktiv zu nutzen. Die Untersuchung soll dazu beitragen, Unterschiede zwischen den Programmen transparenter zu machen und sowohl Anbieter als auch Nutzer für die Bedeutung von E-Mail-Sicherheit zu sensibilisieren.
17. Dez. 2025 um 14:01 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 45.381 weitere hätten wir noch.
    8 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Hab’s gerade von allen meinen Geräten verbannt und gegen AirMail ersetzt. Kostet zwar Geld und Mühe, wenigstens sind die Mails alle wieder überall synchronisiert. Das ging mir nämlich wirklich auf den Zeiger.

  • Hab es gerade erst von allen meinen Geräten verbannt. Und gegen Airmail ersetzt. Die Funktionalität war in letzter Zeit immer weit eingeschränkt. Ging mir auf die Nerven. Jetzt sind alle Ordner wieder synchron. Auf allen Geräten.

  • Was ist mit T-Online Mail (Telekom App)? Wie sind da die Werte?

  • Das iPad will gerade mal wieder nicht mein GMX Passwort. Die anderen Geräte laufen damit. Mail nervt.

  • Nutze auf dem MB und iPad Mail und auf dem iPhone Spark – muss zugeben bin mit Spark zufrieden (ja ich weiss Datenschutze usw)

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45381 Artikel in den vergangenen 8821 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven