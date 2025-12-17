BSI-Studie zu E-Mail-Apps: So sicher ist Apple Mail im Alltag

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat E-Mail-Programme untersucht, die in Deutschland weit verbreitet sind. Ziel der Analyse war es, zentrale Sicherheitsfunktionen zu bewerten, da E-Mail-Clients täglich mit sensiblen Inhalten wie privaten Nachrichten, Rechnungen oder Vertragsdokumenten umgehen.

Apple Mail war eines von zwölf Programmen, die anhand einheitlicher Kriterien geprüft wurden. Grundlage der Untersuchung waren Standardinstallationen auf aktuellen Betriebssystemen, um typische Nutzungsszenarien abzubilden.

Verschlüsselung, Filter und mehr

Apple Mail unterstützt sowohl Transportverschlüsselung als auch Ende zu Ende Verschlüsselung über S-MIME und OpenPGP, wobei für letztere zusätzliche Erweiterungen notwendig sind. Damit können Inhalte einer Nachricht vor dem Versand verschlüsselt und erst beim Empfänger wieder lesbar gemacht werden. Ergänzend dazu setzt Apple Mail auf integrierte Spamfilter, die unerwünschte Nachrichten automatisch aussortieren.

Phishing-Warnhinweise oder eine aktive Prüfung verdächtiger Links gehören jedoch nicht zu den Standardfunktionen.

Die Untersuchung hebt zudem hervor, dass Apple Mail E-Mails lokal auf dem Gerät speichert. Diese lokale Ablage kann Vorteile beim Datenschutz bieten, erfordert aber zusätzliche Schutzmaßnahmen auf Seiten der Nutzer. Ohne eine aktivierte Geräteverschlüsselung oder einen konsequenten Zugriffsschutz könnten gespeicherte Inhalte bei einem Geräteverlust oder Schadsoftware ausgelesen werden. Anhänge werden in Apple Mail nicht gesondert vor dem Öffnen geprüft oder blockiert.

Aufmerksamkeit auf Nutzerseite erforderlich

Das BSI betont, dass Sicherheitsfunktionen nur dann wirksam sind, wenn sie verständlich umgesetzt und standardmäßig aktiviert sind. Apple Mail profitiert in diesem Zusammenhang von automatischen Updates über das Betriebssystem, wodurch bekannte Sicherheitslücken zeitnah geschlossen werden.

Gleichzeitig verweist die Studie darauf, dass technische Schutzmechanismen allein nicht ausreichen. Angriffe über Phishing oder manipulierte Anhänge bleiben ein relevantes Risiko, das Aufmerksamkeit auf Nutzerseite erfordert.

Für Verbraucher empfiehlt das BSI, E-Mail-Programme wie Apple Mail mit starken Passwörtern zu sichern, das Betriebssystem aktuell zu halten und Verschlüsselungsfunktionen aktiv zu nutzen. Die Untersuchung soll dazu beitragen, Unterschiede zwischen den Programmen transparenter zu machen und sowohl Anbieter als auch Nutzer für die Bedeutung von E-Mail-Sicherheit zu sensibilisieren.