Erweiterter Schnellzugriff und Audio-Vorschau

Schneller Audioschnitt: Mac-Freeware Ocenaudio mit neuen Funktionen
Die empfehlenswerte Mac-Audioanwendung Ocenaudio hat seit ihrer letzten Erwähnung auf ifun.de mehrere Updates erhalten und liegt nun in Version 3.16.5 vor.

OcenaudioAufbauend auf dem im vergangenen Frühjahr eingeführten hellen Design und den erweiterten Bearbeitungsfunktionen konzentrieren sich die jüngsten Aktualisierungen vor allem auf den schnelleren Zugriff auf Audiodateien und eine flüssigere Bedienung im Alltag.

Zentraler Bestandteil der aktuellen Version ist der deutlich ausgebaute Dialog „Quick Open“. Dieser erlaubt nun das lokale Durchsuchen von Dateien und unterstützt Platzhalter wie etwa die gleichzeitige Anzeige mehrerer MP3-Dateien über entsprechende Suchmuster.

Quickopen Ocenaudio

Zusätzlich lassen sich feste Orte wie der Benutzerordner, der Schreibtisch oder der Download-Ordner direkt anwählen. Auch zuletzt verwendete Dateien, Favoriten sowie frei definierbare Speicherorte sind integriert. Neu ist zudem eine Audio-Vorschau, mit der sich Dateien bereits vor dem Öffnen kurz anhören lassen.

Parallel dazu haben die Entwickler die Bedienung der Schieberegler im Arbeitsbereich verbessert und Fehler beim Einlesen bestimmter WAV-Dateien behoben.

Neue Werkzeuge für Tempo und Export

Bereits mit den vorangegangenen Versionen der 3.16-Reihe wurde der Funktionsumfang von Ocenaudio spürbar erweitert. Dazu zählt unter anderem ein integrierter BPM-Detektor, der das Erkennen des Tempos einer Audiodatei erleichtert. Auch das Arbeiten mit Loops in WAV-Dateien wurde überarbeitet, ebenso die Navigation beim Abspielen und Scrubbing.

Ocenaudio Mac

Im Exportbereich kamen zusätzliche Optionen hinzu, darunter eine frei wählbare Samplerate, eine schnelle Anpassung der Kanalanzahl sowie eine verbesserte Mehrkernunterstützung beim FLAC-Encoding. Ergänzt wird dies durch neue Effekte aus dem Bereich „OcenAi“ und die Möglichkeit, ausgewählte Dateien direkt miteinander zu mischen.

OcenAi

Ocenaudio bleibt eine bewusst schlank gehaltene Anwendung für den Einspur-Schnitt und eine flotte Gratis-Alternative zu Fission. Mehrspurprojekte sind weiterhin nicht vorgesehen. Stattdessen liegt der Fokus auf schnellen Bearbeitungen, klarer Darstellung und einem breiten Format-Support.
