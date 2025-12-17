Themenbasierte Videos im Autoplay
Instagram testet Reels-App für den Fernseher
Instagram springt auf den großen Bildschirm und erprobt eine Version seiner App für TV-Geräte. Ziel des Angebots sei es, kurze Videoclips aus dem Reels-Bereich auf den Fernseher zu bringen und damit ein gemeinsames Anschauen im Wohnzimmer zu ermöglichen.
Der Testlauf läuft unter dem Namen „Instagram for TV“ und ist zunächst auf die USA beschränkt. Eine Ausweitung auf weitere Länder sei jedoch geplant. Auch mit Blick auf die unterstützte Hardware will Instagram auf lange Sicht noch nachlegen. Zum Start lässt sich die TV-Version der Social-Media-Plattform ausschließlich in Verbindung mit Amazon-Fire-TV-Geräten nutzen. Die Kompatibilität mit weiteren Geräten sei jedoch für die Zukunft geplant. Neben Smart-TVs dürfte dazu vor allem auch Apples Set-Top-Box Apple TV zählen.
Reels in thematischen Kanälen
Bei „Instagram for TV“ werden die Videos nicht chronologisch angezeigt, sondern thematisch sortiert. Zum Start sind unter anderem Kanäle zu Musik, Sport, Reisen oder aktuellen Trends vorgesehen. Nach Auswahl eines Clips werden dann automatisch weitere Reels abgespielt, ohne dass Nutzer dafür aktiv werden müssen.
Die Bedienung ist den Entwicklern zufolge vollständig an das Zielmedium angepasst und verzichtet auf typische Smartphone-Gesten wie Scrollen. Allerdings sind laut Instagram zusätzliche Funktionen geplant, die unter anderem das Smartphone als „Fernbedienung“ für die TV-App einbinden.
Die App lässt sich direkt über den App-Store von Amazon installieren. Alternativ kann die Einrichtung über die Instagram-App auf dem Smartphone angestoßen werden. Pro Gerät lassen sich bis zu fünf Konten hinterlegen, sodass auch mehrere unterschiedliche Personen personalisierte Inhalte abrufen können. Alternativ kann man auch ein separates TV-Konto anlegen, das nicht mit einem bestehenden Instagram-Profil verknüpft ist.
Jugendschutz fest integriert
Nachdem Instagram mittlerweile auch mit einschlägigen bis zweifelhaften Inhalten überschwemmt ist, gelten für die TV-App des Dienstes besondere Jugendschutzvorgaben.
Der Ankündigung zufolge orientieren sich die gezeigten Reels an einer Altersfreigabe, die mit jugendgeeigneten Filmformaten vergleichbar ist. Für Minderjährige sollen zudem die bekannten Schutzmechanismen aus der mobilen App greifen, etwa Einschränkungen bei ungeeigneten Inhalten oder zeitliche Nutzungslimits. Die Nutzung am Fernseher werde auf bestehende Zeitkonten angerechnet.
Hochformat auf Querformat. Ist immer geil. Ja. Was fürn Unfug.
Außer du hast diesen einen Samsung (?) TV von vor ein paar Jahre, der sich ins Hochformat drehen konnte.
Doomscrolling von Reels künftig dann also aufm Fernsehdisplay statt auf dem Smartphone Display…
Hell yes! ;(
und als nächstes verkauft Insta Fernsehständer, die den TV um 90 Grad drehen, damit die Portrait Videos nicht mehr ganz so behämmert aussehen, als würde man sie im landscape Modus auf nem TV – mit fetten Balken rechts und links – gucken?
Wird ja immer schlimmer. Wenn man mal darauf achtet, wie viele Menschen um eine rum an den absurdesten Stellen Reels schauen: beim laufen in der Stadt, im Auto an der roten Ampel, im Zug an der Tür wenn er noch eine Minute braucht bis er am Bahnhof angekommen ist und die Türen aufgehen, im Supermarkt in der Schlange, usw. – keine 30 Sekunden einfach mal nichts tun, sofort und bei jeder Gelegenheit wird losgescrollt – es ist einfach nur noch krankhaft, wo soll das bitte hinführen?
Ein Highlight habe ich vergessen: neulich auf einem Konzert, mitten in der Menge, zwischen zwei Liedern, als die Band kurz was erzählt.
War früher auch nicht anders. Da war es nur die Zeitung, das Magazin etc