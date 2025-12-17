Instagram testet Reels-App für den Fernseher

Instagram springt auf den großen Bildschirm und erprobt eine Version seiner App für TV-Geräte. Ziel des Angebots sei es, kurze Videoclips aus dem Reels-Bereich auf den Fernseher zu bringen und damit ein gemeinsames Anschauen im Wohnzimmer zu ermöglichen.

Der Testlauf läuft unter dem Namen „Instagram for TV“ und ist zunächst auf die USA beschränkt. Eine Ausweitung auf weitere Länder sei jedoch geplant. Auch mit Blick auf die unterstützte Hardware will Instagram auf lange Sicht noch nachlegen. Zum Start lässt sich die TV-Version der Social-Media-Plattform ausschließlich in Verbindung mit Amazon-Fire-TV-Geräten nutzen. Die Kompatibilität mit weiteren Geräten sei jedoch für die Zukunft geplant. Neben Smart-TVs dürfte dazu vor allem auch Apples Set-Top-Box Apple TV zählen.

Reels in thematischen Kanälen

Bei „Instagram for TV“ werden die Videos nicht chronologisch angezeigt, sondern thematisch sortiert. Zum Start sind unter anderem Kanäle zu Musik, Sport, Reisen oder aktuellen Trends vorgesehen. Nach Auswahl eines Clips werden dann automatisch weitere Reels abgespielt, ohne dass Nutzer dafür aktiv werden müssen.

Die Bedienung ist den Entwicklern zufolge vollständig an das Zielmedium angepasst und verzichtet auf typische Smartphone-Gesten wie Scrollen. Allerdings sind laut Instagram zusätzliche Funktionen geplant, die unter anderem das Smartphone als „Fernbedienung“ für die TV-App einbinden.

Die App lässt sich direkt über den App-Store von Amazon installieren. Alternativ kann die Einrichtung über die Instagram-App auf dem Smartphone angestoßen werden. Pro Gerät lassen sich bis zu fünf Konten hinterlegen, sodass auch mehrere unterschiedliche Personen personalisierte Inhalte abrufen können. Alternativ kann man auch ein separates TV-Konto anlegen, das nicht mit einem bestehenden Instagram-Profil verknüpft ist.

Jugendschutz fest integriert

Nachdem Instagram mittlerweile auch mit einschlägigen bis zweifelhaften Inhalten überschwemmt ist, gelten für die TV-App des Dienstes besondere Jugendschutzvorgaben.

Der Ankündigung zufolge orientieren sich die gezeigten Reels an einer Altersfreigabe, die mit jugendgeeigneten Filmformaten vergleichbar ist. Für Minderjährige sollen zudem die bekannten Schutzmechanismen aus der mobilen App greifen, etwa Einschränkungen bei ungeeigneten Inhalten oder zeitliche Nutzungslimits. Die Nutzung am Fernseher werde auf bestehende Zeitkonten angerechnet.



