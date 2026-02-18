BetterCapture: Mac-Freeware erstellt Bildschirmaufnahmen

Mit BetterCapture steht Mac-Nutzern ein neuer Screenrecorder zur Verfügung, der auf offene Entwicklung, lokale Verarbeitung und eine enge Anbindung an das Betriebssystem setzt. BetterCapture ist kostenlos, quelloffen und setzt mindestens macOS 15.2 Sequoia voraus.

Die Anwendung richtet sich an Anwender, die Bildschirmaufnahmen ohne Registrierung, Cloud-Anbindung oder kostenpflichtige Zusatzfunktionen erstellen möchten und bislang weder vom QuickRecorder noch vom Screen Studio abgeholt wurden

Nativ, kostenfrei, quelloffen

BetterCapture wurde mit Apples eigenen Entwicklungswerkzeugen SwiftUI und ScreenCaptureKit umgesetzt. Dadurch fügt sich die Anwendung optisch und funktional in macOS ein. Die Bedienung erfolgt über ein Symbol in der Menüleiste, von dort aus lassen sich Aufnahmen starten und konfigurieren.

Das Tool startet mit einer reduzierten Oberfläche und setzt auf Abläufe. Ziel ist es, Bildschirmaufnahmen ohne zusätzliche Einarbeitung zu ermöglichen und bestehende Arbeitsabläufe nicht zu unterbrechen.

Erweiterte Aufnahmefunktionen

BetterCapture unterstützt verschiedene Videoformate, darunter ProRes, HEVC und H.264. Je nach Codec lassen sich damit entweder besonders hochwertige Aufnahmen oder platzsparende Dateien erzeugen. Auch Transparenz wird unterstützt, was vor allem für Präsentationen oder Tutorials relevant ist. Neben dem Bildsignal können gleichzeitig Systemton und Mikrofon aufgezeichnet werden.

Zusätzlich bietet die App Filterfunktionen, mit denen einzelne Fenster von der Aufnahme ausgeschlossen werden können. Alle Aufnahmen werden ausschließlich lokal auf dem Mac gespeichert.

BetterCapture kann über die Projektseite von GitHub geladen werden. Die Finanzierung der Mac-App erfolgt über freiwillige Spenden, funktionale Einschränkungen gibt es nicht.