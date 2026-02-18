ifun.de — Apple News seit 2001. 45 746 Artikel

Nativ, kostenfrei, quelloffen

BetterCapture: Mac-Freeware erstellt Bildschirmaufnahmen
Artikel auf Mastodon teilen.
1 Kommentar 1

Mit BetterCapture steht Mac-Nutzern ein neuer Screenrecorder zur Verfügung, der auf offene Entwicklung, lokale Verarbeitung und eine enge Anbindung an das Betriebssystem setzt. BetterCapture ist kostenlos, quelloffen und setzt mindestens macOS 15.2 Sequoia voraus.

Video Settings Bettercapture

Die Anwendung richtet sich an Anwender, die Bildschirmaufnahmen ohne Registrierung, Cloud-Anbindung oder kostenpflichtige Zusatzfunktionen erstellen möchten und bislang weder vom QuickRecorder noch vom Screen Studio abgeholt wurden

Nativ, kostenfrei, quelloffen

BetterCapture wurde mit Apples eigenen Entwicklungswerkzeugen SwiftUI und ScreenCaptureKit umgesetzt. Dadurch fügt sich die Anwendung optisch und funktional in macOS ein. Die Bedienung erfolgt über ein Symbol in der Menüleiste, von dort aus lassen sich Aufnahmen starten und konfigurieren.

Bettercapture Main

Das Tool startet mit einer reduzierten Oberfläche und setzt auf Abläufe. Ziel ist es, Bildschirmaufnahmen ohne zusätzliche Einarbeitung zu ermöglichen und bestehende Arbeitsabläufe nicht zu unterbrechen.

Erweiterte Aufnahmefunktionen

BetterCapture unterstützt verschiedene Videoformate, darunter ProRes, HEVC und H.264. Je nach Codec lassen sich damit entweder besonders hochwertige Aufnahmen oder platzsparende Dateien erzeugen. Auch Transparenz wird unterstützt, was vor allem für Präsentationen oder Tutorials relevant ist. Neben dem Bildsignal können gleichzeitig Systemton und Mikrofon aufgezeichnet werden.

Audio Settings Bettercapture

Zusätzlich bietet die App Filterfunktionen, mit denen einzelne Fenster von der Aufnahme ausgeschlossen werden können. Alle Aufnahmen werden ausschließlich lokal auf dem Mac gespeichert.

BetterCapture kann über die Projektseite von GitHub geladen werden. Die Finanzierung der Mac-App erfolgt über freiwillige Spenden, funktionale Einschränkungen gibt es nicht.
18. Feb. 2026 um 17:03 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 45.746 weitere hätten wir noch.
    1 Kommentar bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45746 Artikel in den vergangenen 8884 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven