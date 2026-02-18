WebWatcher: Mac-App überwacht Webseiten und meldet Änderungen

Viele Online-Dienste setzen auf kleine Hinweiszähler, auf Browser-Benachrichtigungen oder auf E-Mail-Hinweise, um ihre Besucher auf Neuigkeiten aufmerksam zu machen. Im Alltag gehen diese Signale jedoch häufig unter, etwa wenn viele Tabs geöffnet oder Benachrichtigungen grundsätzlich deaktiviert sind.

Die quelloffene Mac-App WebWatcher setzt genau an dieser Stelle an und verlagert Webseiten-Benachrichtigungen direkt in die Menüleiste und das Kontrollzentrum von macOS.

Zugriff über Safari statt eigene Anmeldung

WebWatcher arbeitet nicht mit eigenen Logins oder Browser-Erweiterungen. Stattdessen greift die App auf bereits geöffnete Safari-Tabs zu, in denen Nutzer ohnehin angemeldet sind. Technisch geschieht dies über AppleScript, das JavaScript im Kontext der geöffneten Seite ausführt. Die ausgelesenen Werte werden anschließend an das Benachrichtigungssystem von macOS weitergegeben. Dadurch entfällt eine erneute Anmeldung bei überwachten Webseiten und Diensten, da bestehende Sitzungen genutzt werden.

Über sogenannte CSS-Selektoren oder XPath-Ausdrücke lässt sich festlegen, welcher Teil einer Webseite beobachtet werden soll. Das können Zahlen wie ungelesene Nachrichten sein, aber auch das Erscheinen oder Verschwinden bestimmter Elemente oder Änderungen im Textinhalt. Die App prüft die Seiten in frei wählbaren Intervallen von wenigen Sekunden bis zu mehreren Minuten und meldet sich nur dann, wenn sich der beobachtete Wert tatsächlich geändert hat.

Flexible Überwachung und lokale Verarbeitung

Die Konfiguration erfolgt über ein Menü in der Mac-Menüleiste. Dort lassen sich neue Überwachungen anlegen, aktivieren oder pausieren. Für jede Überwachung können eigene Symbole und Benachrichtigungstexte definiert werden, um verschiedene Dienste schnell zu unterscheiden. Zusätzlich gibt es die Option, Safari-Tabs vor dem Auslesen automatisch neu zu laden.

Ein zentraler Aspekt ist der Umgang mit Daten. WebWatcher verarbeitet alle Informationen ausschließlich lokal auf dem Mac. Es werden keine Server kontaktiert und keine Nutzungsdaten erfasst. Der Zugriff auf Safari erfolgt nur über die von macOS vorgesehenen Automatisierungsfreigaben, die beim ersten Start abgefragt werden.

Voraussetzung für den Einsatz ist eine aktuelle macOS-Version sowie Safari mit aktivierter Option zur Ausführung von JavaScript über Apple Events. Ist dies eingerichtet, lässt sich WebWatcher für unterschiedliche Plattformen einsetzen, etwa für Nachrichtenportale, Online-Shops (Ist Produkt X wieder lieferbar?) oder soziale Netzwerke, deren interne Hinweise sonst leicht übersehen werden.