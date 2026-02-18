Lyria 3: Google Gemini generiert jetzt auch Songs

Google erweitert seine KI-Plattform Gemini um ein Werkzeug zur automatisierten Musikerstellung. Mit dem neuen Modell Lyria 3 können Nutzer kurze Musikstücke erzeugen, die auf Texteingaben oder hochgeladenen Bildern und Videos basieren.

Die generierten Tracks haben eine Länge von rund 30 Sekunden und sind ab sofort auch auf Deutsch verfügbar. Die Funktion ist direkt in Gemini integriert und richtet sich an Nutzer, die ohne musikalische Vorkenntnisse eigene Klangideen umsetzen möchten.

Genre, Stimmung und Tempo per Prompt

Lyria 3 verarbeitet beschreibende Texteingaben, die Angaben zu Genre, Stimmung, Tempo oder Gesang enthalten können. Auf dieser Basis erstellt das System sowohl Instrumentalstücke als auch Songs mit automatisch generierten Texten.

Prompt: Erstelle einen schnellen (120bpm) Soul-Funk-Track mit einer warmen, weiblichen Sopran-Stimme. Meine Freunde Kathi, Tika, Mo und ich treffen uns am Donnerstagabend im Kino. Erinnere sie mit dem Track an unser Date – und dass wir vorher noch Tacos essen gehen. Der Track soll in deutscher Sprache sein.

Zusätzlich lassen sich Fotos oder kurze Videos hochladen, deren Bildinhalte als Ausgangspunkt für die musikalische Gestaltung dienen. Gemini analysiert dabei Farben, Motive und Stimmung des Materials und versucht diese Eindrücke anschließend auf Rhythmus und Klangbild zu übertragen.

Die generierten Stücke werden jeweils mit einem automatisch erzeugten Coverbild versehen und können direkt gespeichert oder geteilt werden.

Prompt: Erstelle einen modernen Après-Ski-Track in deutscher Sprache, der diesen 5 sehr unterschiedlichen Freundinnen gefallen würde. Die Hook sollte sehr eingängig sein, gesungen wird er von einer prägnanten, tieferen Frauenstimme.

Mit Wasserzeichen und Künstlerschutz

Neben der Nutzung in Gemini ist Lyria 3 auch in das YouTube-Tool Dream Track eingebunden. Dort können Creator die Musikgenerierung für kurze Videos einsetzen, etwa um Hintergrundmusik oder gesungene Passagen für Shorts zu erstellen. Google will so die Anpassung von Tonspuren an visuelle Inhalte erleichtern, ohne auf externe Musikbibliotheken angewiesen zu sein.

Alle mit Lyria 3 erzeugten Audiodateien enthalten ein nicht hörbares Wasserzeichen. Dieses Kennzeichen dient dazu, KI-generierte Inhalte später identifizieren zu können. Zusätzlich lässt sich in Gemini prüfen, ob eine hochgeladene Audiodatei mit Google-KI erstellt wurde.

Google betont, dass das System nicht auf die Nachahmung konkreter Künstler ausgelegt ist. Stilangaben werden allgemein interpretiert und durch Filter ergänzt, die eine zu starke Nähe zu bestehenden Werken vermeiden sollen.