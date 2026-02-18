Generative Musik, auch mit deutschen Texten
Lyria 3: Google Gemini generiert jetzt auch Songs
Google erweitert seine KI-Plattform Gemini um ein Werkzeug zur automatisierten Musikerstellung. Mit dem neuen Modell Lyria 3 können Nutzer kurze Musikstücke erzeugen, die auf Texteingaben oder hochgeladenen Bildern und Videos basieren.
Die generierten Tracks haben eine Länge von rund 30 Sekunden und sind ab sofort auch auf Deutsch verfügbar. Die Funktion ist direkt in Gemini integriert und richtet sich an Nutzer, die ohne musikalische Vorkenntnisse eigene Klangideen umsetzen möchten.
Genre, Stimmung und Tempo per Prompt
Lyria 3 verarbeitet beschreibende Texteingaben, die Angaben zu Genre, Stimmung, Tempo oder Gesang enthalten können. Auf dieser Basis erstellt das System sowohl Instrumentalstücke als auch Songs mit automatisch generierten Texten.
Zusätzlich lassen sich Fotos oder kurze Videos hochladen, deren Bildinhalte als Ausgangspunkt für die musikalische Gestaltung dienen. Gemini analysiert dabei Farben, Motive und Stimmung des Materials und versucht diese Eindrücke anschließend auf Rhythmus und Klangbild zu übertragen.
Die generierten Stücke werden jeweils mit einem automatisch erzeugten Coverbild versehen und können direkt gespeichert oder geteilt werden.
Mit Wasserzeichen und Künstlerschutz
Neben der Nutzung in Gemini ist Lyria 3 auch in das YouTube-Tool Dream Track eingebunden. Dort können Creator die Musikgenerierung für kurze Videos einsetzen, etwa um Hintergrundmusik oder gesungene Passagen für Shorts zu erstellen. Google will so die Anpassung von Tonspuren an visuelle Inhalte erleichtern, ohne auf externe Musikbibliotheken angewiesen zu sein.
Alle mit Lyria 3 erzeugten Audiodateien enthalten ein nicht hörbares Wasserzeichen. Dieses Kennzeichen dient dazu, KI-generierte Inhalte später identifizieren zu können. Zusätzlich lässt sich in Gemini prüfen, ob eine hochgeladene Audiodatei mit Google-KI erstellt wurde.
Google betont, dass das System nicht auf die Nachahmung konkreter Künstler ausgelegt ist. Stilangaben werden allgemein interpretiert und durch Filter ergänzt, die eine zu starke Nähe zu bestehenden Werken vermeiden sollen.