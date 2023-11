Screen Studio erstellt deutlich elegantere Bildschirmvideos

Die Mac-Anwendung Screen Studio erstellt professionelle Bildschirmaufnahmen und bedient sich dafür eines Tricks, den andere Applikationen der gleichen Kategorie (noch) nicht beherrschen: Screen Studio entfernt euren Mauszeiger aus Bildschirmaufnahmen, merkt sich aber Verlauf, Aktionen und Klicks, die während der Aufnahme mit Maus oder Trackpad durchgeführt wurden.

Im Anschluss an die Bildschirmaufnahme legt Screen Studio dann einen eigenen Mauszeiger in das Video, der flüssig animiert, etwas größer als das Original und frei von wackeligen Handbewegungen angezeigt wird. Zudem nutzt Screen Studio das Wissen um die von euch ausgeführten Mausklicks dazu, in das Videomaterial hinein zu zoomen und zeigt wichtige Aktionen damit automatisch im Detail, ohne dass umfangreiche Nachbearbeitungen an dem Videomaterial vorgenommen werden müssen.

Vollautomatische Nachbearbeitung

Ähnlich der von Apple bereitgestellten Bildschirmfoto-Funktion, die beim Auslösen der Tastenkombination Command+Shift+5 ein Kontrollfeld einblendet, mit dessen Hilfe sich alle Bildschirmfoto-Varianten direkt ansteuern lassen, präsentiert auch Screen Studio ein Kontrollfeld, über das sich unterschiedliche Bildaufnahmen starten lassen.

Hier lässt sich zwischen einer Vollbildaufnahme oder einer Fensteraufnahme wählen, zudem gibt es bei Bedarf die Möglichkeit, lediglich einen beliebigen Teilbereich des Monitors auszuwählen.

Auch hier greift euch Screen Studio dann mit einer automatischen Nachbearbeitung unter die Arme. Wird etwa nur der Inhalt eines Fensters mitgeschnitten, sorgt die Anwendung für die Erstellung eines ästhetisch ansprechenden Hintergrundes, der gleichzeitig auch ein brauchbares Bildverhältnis festlegt.

Auf Wunsch lässt sich die Bildschirmaufnahme dabei mit dem Video der FaceTime-Kamera kombinieren, das sich über Screen Studio ebenfalls mitschneiden lässt. Ist die Bildschirmaufnahme im Kasten, zeigt Screen Studio den kompletten Clip mit allen automatischen Eingriffen in einem Editor an, der euch auch im Nachhinein noch die Bearbeitung aller relevanten Videoaspekte ermöglicht.

Hier lassen sich Hintergrundfarben und Wallpaper auswählen, Cursorgröße und -typ festlegen, Tastaturkürzel anzeigen, die während der Videoaufnahme eingegeben worden sind, und auch die Animation des Mauszeigers kann im Nachhinein noch beeinflusst werden.

Für Software-Demos und Tutorials

Die fertigen Aufnahmen können in unterschiedlichen Formaten, mit unterschiedlichen Auflösungen und für die Darstellung auf unterschiedlichen Plattformen optimiert, exportiert werden.

Screen Studio ist eine Anwendung, die sich an professionelle Anwender richtet und entsprechend einen professionellen Preis ansetzt: Den gesamte Funktionsumfang gibt es ohne weitere Einschränkungen für 89 Dollar.

Die App lässt sich risikofrei laden und ohne Einschränkungen ausprobieren, bietet in ihrer Testversion jedoch keinen Video-Export an.