QuickRecorder: Freie Mac-App erstellt Bildschirmaufnahmen

QuickRecorder ist ein Open-Source-Projekt, das eine noch recht junge Desktop-Anwendung zur Erstellung von Bildschirmaufzeichnungen bereitstellt, die speziell für Mac-Nutzer entwickelt wurde.

Die App lässt sich ab macOS Monterey installieren und nutzt für ihre Kernaufgabe die von Apple bereitgestellte Schnittstelle ScreenCaptureKit.

Freies Tool für Bildschirmaufnahmen

In erster Linie soll QuickRecorder die Erstellung von Bildschirmaufzeichnungen vereinfachen, bietet aber auch eine Reihe praktischer Zusatzfunktionen an, die eine Nutzung der kostenfreien Anwendung durchaus auch in produktiven Umgebungen möglich machen.

QuickRecorder ist in der Lage, zwischen Bildschirmen, Fenstern und Anwendungen zu unterscheiden und kann neben den gewünschten Bildinhalten auch die passenden Audiospuren der jeweiligen Anwendungen aufzeichnen (ab macOS 13), ohne dass zusätzliche Treiber installiert werden müssen.

Ebenfalls erwähnenswert ist die Bereitstellung des „Presenter Overlay“, das Anwendern ab macOS 14 die Möglichkeit bietet, Webcam-Inhalte in die Bildschirmaufzeichnung zu integrieren. QuickRecorder bietet zudem die Möglichkeit, gleichzeitig Aufnahmen von macOS- und iOS-Geräten zu machen. Zu weiteren Funktionen zählen eine Maus-Hervorhebung und ein Bildschirmlupen-Modus.

QuickRecorder unterstützt Ausgaben im HEVC-Videoformat und ist in der Lage, Aufnahmen mit Teiltranparenz zu erstellen.

Mit Audioaufnahme und HEVC-Support

Insgesamt bietet QuickRecorder eine umfassende Lösung für Mac-Nutzer an, denen die rudimentären Bildschirmaufnahmen der Quicktime-App zu wenig Flexibilität bieten, die gleichzeitig aber noch nicht bereit sind, in professionelle Lösungen wie Screen Studio zu investieren. Eine hervorragende App, die wir im vergangenen November besprochen haben.

Die Installation von QuickRecorder kann wahlweise per direktem Download oder über Homebrew erfolgen.