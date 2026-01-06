„Better Calendar Widget“ will besser sein als Apples Original

Das Better Calendar Widget von CheekyCorp ist ein Tipp für Mac-Besitzer, die regelmäßig das standardmäßig in macOS integrierte Kalender-Widget verwenden. Die Entwickler der App wollen damit kleine, aber ärgerliche Missstände des Originals beseitigen.

Auf den ersten Blick unterscheidet sich das alternative Kalender-Widget nur minimal von Apples Original. Allerdings ergänzt die App mit den Navigationspfeilen eine Funktion, bei der man sich fragen muss, warum Apples Entwickler diese nicht längst in ihr Standard-Widget integriert haben. Per Mausklick kann man dann nämlich auch mal eben einen Monat vor- oder zurückspringen. Das klingt banal, kann den Umgang mit dem Kalender aber deutlich vereinfachen, sofern man hierfür ein Widget verwendet.

Ergänzend dazu haben sich die Entwickler des „Better Calendar Widget“ bemüht, den Mini-Kalender besser lesbar zu machen. Die Darstellung erfolgt mit höherem Kontrast und die roten Kreise für den aktuellen Tag sind besser zentriert. Zudem soll man per Mausklick auf ein bestimmtes Datum auch direkt zu diesem Tag im Apple-Kalender kommen.

Letzteres hat bei uns allerdings nur bedingt funktioniert und zudem sehen bei der App teilweise noch Verbesserungsbedarf beim grundsätzlichen Layout und funktionalen Feinheiten. Warten wir ab, ob die Entwickler hier ausreichend nachbessern. Die App lässt sich aber mit einer erfreulich langen Testperiode kostenlos nutzen. Erst nach Ablauf eines Jahres muss man sich als Nutzer entscheiden, ob man die Vollversion zum Pauschalpreis von 10 Euro kaufen will.

Uns liegt der Menüleistenkalender mehr

Alternativ dazu läuft es bei unseren Kalenderempfehlungen für den Mac aber ohnehin immer auf einen Menüleistenkalender hinaus. Mit Kalender-Widgets, egal ob von Apple oder von Drittanbietern, konnten wir uns bislang nicht ausreichend anfreunden.

Als kostenlose App ist hier weiterhin Itsycal zu empfehlen. Wer etwas mehr Funktionsumfang sucht und dafür auch bezahlen will, kann sich Calendar 366 oder Dato anschauen.