Aqara setzt auf Matter: Neuer Kamera-Hub und Multisensor

Aqara will in den kommenden Wochen mehrere neue Smarthome-Produkte in den Handel bringen. Mit dabei sind die erste mit Matter kompatible Sicherheitskamera des Herstellers, ein mit der iOS-Funktion „Adaptive Temperatur“ kompatibler Thermostat und ein funktionsreicher Multisensor.

Zwei neue Matter-Hubs

Der Camera Hub G350 ist die erste mit Matter kompatible Kamera von Aqara. Mit der neu verabschiedeten Matter-Version 1.5 unterstützt der plattformübergreifende Standard erstmals Kameras und Garagentore. Das neue Aqara-Gerät soll allerdings nicht nur als Sicherheitskamera fungieren, sondern sich zugleich auch als Matter-Controller mit Unterstützung von Dualband-WLAN, Thread und Zigbee verwenden lassen.

Die für Innenräume konzipierte Kamera lässt sich schwenken und neigen. Das Gerät kombiniert ein 4K-Weitwinkelobjektiv mit einem 2,5K-Teleobjektiv, was gleichermaßen Panoramaansichten und detailreiche Nahaufnahmen ermöglicht. Eine lokal integrierte KI-Funktion erlaubt es, Personen und Haustiere zu verfolgen und auf bestimmte Ereignisse sowie Geräusche zu reagieren.

Auch der neue Thermostat Hub W200 von Aqara lässt sich als Matter-Controller. Das Gerät soll zudem auf Basis der mit iOS 26 eingeführten Funktion „Adaptive Temperatur“ in der Lage sein, die Anwesenheit von Hausbewohnern in seine Routinen mit einzubeziehen.

Multisensor P100 erkennt unterschiedlichste Bewegungen

Interessant klingt auch der neue, ebenfalls auf Matter basierende Multisensor P100 von Aqara. Das Gerät ist mit einer 9-Achsen-Sensorik ausgestattet, die laut Hersteller eine hochpräzise Erkennung von unterschiedlichsten Bewegungen ermöglicht. Dazu zählen Vibrationen, Bewegungen, Klopf- oder Tippimpulse sowie Stürze und Neigungen. So soll das Gerät nicht nur das Öffnen und Schließen von Türen und Fenstern überwachen, sondern auch vielseitige weitere Objektbewegungen und -vibrationen erkennen und so neue Optionen für Smarthome-Automationen bieten.