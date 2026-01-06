Roborock Saros Rover: Der erste treppensteigende Wischroboter

Roborock legt in Sachen Treppenreinigungsroboter vor. Der Hersteller hat mit dem Saros Rover einen Prototyp gezeigt, der eigenständig Treppen steigen und diese ganz nebenbei auch noch absaugen kann.

Die Basis hierfür schafft ein von Roborock „Zwei-Rad-Bein-Architektur“ genanntes System. Der Roboter ist mit zwei unabhängig voneinander angesteuerten Gelenkbeinen ausgestattet, mit denen er ein wenig an einen Saurier oder ein Wesen aus einem Science-Fiction-Film erinnert.

Wie ein kleiner Saurier

Die beiden Beine ahmen laut Roborock die Beweglichkeit des menschlichen Körpers nach und ermöglichen es, dass der Roboter jedes Radbein unabhängig voneinander anheben und absenken kann. Diese Technik versetzt das Gerät beispielsweise in die Lage, kleine Sprünge, agile Drehungen, plötzliche Stopps und beliebige Richtungswechsel auszuführen. Auch Veränderungen des Untergrunds stellen dem Hersteller zufolge kein Problem für den Roboter dar, sodass er wie im Video zu sehen, auch auf abschüssigen Rampen stets seine waagerechte Position beibehält.

Dank dieser Fähigkeiten soll sich der Saros Rover ganz besonders für den Einsatz in mehrstöckigen Häusern eignen. Auf seinem Weg in ein anderes Stockwerk reinigt er zugleich jede einzelne Treppenstufe und erschließt somit Reinigungsbereiche, die bislang nur mit zusätzlichem Aufwand oder gar nicht mit Saugrobotern erreichbar waren.

Auch Wendeltreppen kein Problem

Roborock beantwortet im Rahmen der Vorstellung des Geräts auch gleich die für uns wichtigste Frage im Zusammenhang mit der Bewältigung von Treppen. Der Roboter sei definitiv in der Lage, nicht nur herkömmliche Treppen, sondern auch Wendeltreppen und sogar mit Teppich ausgelegte Treppenstufen, die zudem noch abgerundete Kanten aufweisen, zu reinigen.

Wohlgemerkt handelt es sich beim Saros Rover von Roborock noch um einen Prototyp, für den es noch keinerlei Preisangaben, geschweige denn eine Bestellmöglichkeit gibt. Positiv ist hier auf jeden Fall anzumerken, dass wir hier keine vage Designstudie, sondern bereits ein Produkt zu sehen bekommen, das tatsächlich ein fortgeschrittenes Entwicklungsstadium repräsentiert.