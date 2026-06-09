Bereit für macOS 27 Golden Gate? Rosetta Check spürt Intel-Apps auf

Mit Rosetta Check steht eine Mac-Anwendung bereit, die Nutzern den bevorstehenden Abschied von Rosetta 2 erleichtern soll. Der Zeitpunkt ist nicht zufällig gewählt: Apple hat bereits angekündigt, die Unterstützung für Intel-Anwendungen schrittweise zurückzufahren. Vollständig verfügbar bleibt Rosetta noch bis macOS 27 Golden Gate.

Danach soll die Übersetzungsschicht nur noch in Ausnahmefällen für ältere Spiele bereitstehen. Darüber haben wir zuletzt auf ifun.de berichtet und den Zeitplan später noch einmal konkretisiert.

Für viele Anwender besteht das Problem darin, dass nicht nur Anwendungen selbst noch Intel-Code enthalten können. Häufig sind es Zusatzmodule, Erweiterungen oder Hintergrunddienste, die weiterhin auf Rosetta angewiesen sind. Genau hier setzt Rosetta Check an.

Nicht nur Apps, sondern auch Erweiterungen im Blick

Während die erste Version vor allem installierte Anwendungen analysierte, untersucht Rosetta Check 2 inzwischen auch Plug-ins und Komponenten zahlreicher Kreativ- und Audio-Anwendungen. Unterstützt werden unter anderem Adobe Photoshop, Lightroom, Apple Logic Pro, GarageBand, Avid Pro Tools, Final Cut Pro, Adobe Premiere sowie Blender, Cinema 4D und Maya.

Die Anwendung durchsucht dabei verschiedene Plug-in-Formate und erkennt, ob diese ausschließlich für Intel-Prozessoren vorliegen oder bereits als Universal-Version beziehungsweise nativ für Apple-Prozessoren verfügbar sind.

Gerade im professionellen Umfeld kann dies relevant sein. Viele Nutzer haben ihre Hauptanwendungen längst aktualisiert, verwenden aber weiterhin ältere Audio-Effekte, Instrumente, Photoshop-Erweiterungen oder Video-Plug-Ins. Diese könnten nach dem Ende von Rosetta nicht mehr funktionieren, obwohl die eigentliche Anwendung bereits für Apple-Prozessoren optimiert wurde.

Gesamtbewertung für die Mac-Kompatibilität

Neu ist zudem ein sogenannter „Mac Readiness Score“. Dieser fasst Apps, Plug-ins, Systemerweiterungen und Hintergrundprozesse zu einer Prozentbewertung zusammen. Nutzer erhalten damit einen schnellen Überblick darüber, wie weit ihr System bereits auf eine Zukunft ohne Rosetta vorbereitet ist.

Darüber hinaus überwacht die Anwendung installierte Komponenten kontinuierlich und meldet neue Intel-Abhängigkeiten unmittelbar nach deren Installation. Ergänzend werden Exportfunktionen für CSV- und JSON-Dateien angeboten, die sich auch in Verwaltungsumgebungen einsetzen lassen.

Rosetta Check wird für 8 Euro im Mac App Store angeboten. Als kostenfreie Alternative bietet sich die Mac-Anwendung Go64 an.