Durchsucht Apps, Plug-ins und Erweiterungen
Bereit für macOS 27 Golden Gate? Rosetta Check spürt Intel-Apps auf
Mit Rosetta Check steht eine Mac-Anwendung bereit, die Nutzern den bevorstehenden Abschied von Rosetta 2 erleichtern soll. Der Zeitpunkt ist nicht zufällig gewählt: Apple hat bereits angekündigt, die Unterstützung für Intel-Anwendungen schrittweise zurückzufahren. Vollständig verfügbar bleibt Rosetta noch bis macOS 27 Golden Gate.
macOS 26.4 warnt bei bei Rosetta-Nutzung
Danach soll die Übersetzungsschicht nur noch in Ausnahmefällen für ältere Spiele bereitstehen. Darüber haben wir zuletzt auf ifun.de berichtet und den Zeitplan später noch einmal konkretisiert.
Für viele Anwender besteht das Problem darin, dass nicht nur Anwendungen selbst noch Intel-Code enthalten können. Häufig sind es Zusatzmodule, Erweiterungen oder Hintergrunddienste, die weiterhin auf Rosetta angewiesen sind. Genau hier setzt Rosetta Check an.
Nicht nur Apps, sondern auch Erweiterungen im Blick
Während die erste Version vor allem installierte Anwendungen analysierte, untersucht Rosetta Check 2 inzwischen auch Plug-ins und Komponenten zahlreicher Kreativ- und Audio-Anwendungen. Unterstützt werden unter anderem Adobe Photoshop, Lightroom, Apple Logic Pro, GarageBand, Avid Pro Tools, Final Cut Pro, Adobe Premiere sowie Blender, Cinema 4D und Maya.
Die Anwendung durchsucht dabei verschiedene Plug-in-Formate und erkennt, ob diese ausschließlich für Intel-Prozessoren vorliegen oder bereits als Universal-Version beziehungsweise nativ für Apple-Prozessoren verfügbar sind.
Gerade im professionellen Umfeld kann dies relevant sein. Viele Nutzer haben ihre Hauptanwendungen längst aktualisiert, verwenden aber weiterhin ältere Audio-Effekte, Instrumente, Photoshop-Erweiterungen oder Video-Plug-Ins. Diese könnten nach dem Ende von Rosetta nicht mehr funktionieren, obwohl die eigentliche Anwendung bereits für Apple-Prozessoren optimiert wurde.
Gesamtbewertung für die Mac-Kompatibilität
Neu ist zudem ein sogenannter „Mac Readiness Score“. Dieser fasst Apps, Plug-ins, Systemerweiterungen und Hintergrundprozesse zu einer Prozentbewertung zusammen. Nutzer erhalten damit einen schnellen Überblick darüber, wie weit ihr System bereits auf eine Zukunft ohne Rosetta vorbereitet ist.
Darüber hinaus überwacht die Anwendung installierte Komponenten kontinuierlich und meldet neue Intel-Abhängigkeiten unmittelbar nach deren Installation. Ergänzend werden Exportfunktionen für CSV- und JSON-Dateien angeboten, die sich auch in Verwaltungsumgebungen einsetzen lassen.
Rosetta Check wird für 8 Euro im Mac App Store angeboten. Als kostenfreie Alternative bietet sich die Mac-Anwendung Go64 an.
Entwickler: Neil Johnson
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Sollte nicht so ein Tool von Apple (kostenlos) zur Verfügung gestellt werden?
Kann man bei laufender Anwendung prüfen ob Rosetta im Einsatz ist?
Ich hab meinen iMac 27 da läuft sauber macOS Sequoia und parallel ein Windows 11 tatenlos. Wenn macOS mal keine Sicherheitsupdates mehr bekommt bleibt Windows 11 und Tschüss macOS.
Diese Hardware vernichtende Art die Apple betreibt will ich nicht mehr. Und es ist auch jeden sein eigenes Ding wer das gerne möchte.
Wenn ich jetzt gelesen habe wie man mit der Apple Watch aufgeräumt hat und das iPhone 16Pro soll das neue Siri AI auch nicht mehr unterstützen da fehlen mir die Worte. Und da ist bis jetzt noch kein Wort über tvOS was HomePods und Co angeht ne Äußerung gefallen welche Hardware mit dem neuen Siri geht.
Also warum soll ich um jeden Preis jetzt meinen wunderschönen iMac 27 mit i9 CPU 48GB RAM und 2TB SSD auf den Sperrmüll schmeißen und mir son Plastik iMac mit 24 Zoll kaufen nur um macOS 27 zu haben wobei das Thema KI in Europa bei Apple vorerst eh nur eingeschränkt nutzbar ist und gegenüber der Konkurrenz eh meilenweit hinterher hängt.
LG an alle
Moin moin,
sehe ich genau so, nur würde ich auch Windows 11 runterwerfen und auf Linux setzen.
:-)
Finde 7,99 € für eine Software mit so einer kurzen Lebenserwartung ziemlich happig.
Kann man auch manuell selbst prüfen, zumindest die Apps: Systeminformationen -> Software / Apps -> Typ.
Die wichtigsten sind: Intel (veraltet), Apple Silicon und Universal. Für alles was Intel ist, sollte man die Apple Silicon Version oder eine Alternative suchen.