Beliebte RSS-App: Reeder 5 erreicht Mac, iPhone und iPad

Erst Anfang der Woche angekündigt, steht die beliebte RSS-App Reeder jetzt in Ausgabe 5 zum Download für Mac, iPhone und iPad bereit.

Vom Entwickler Silvio Rizzi als Premium-App positioniert, kostet der Download 5,49 Euro für iPhone und iPad sowie 10,99 Euro für den Mac. Dies ist deutlich mehr als die kostenlose Alternative NetNewsWire für ihre Dienste veranschlagt, dafür punktet Reeder 5 jedoch mit einer Handvoll Funktionen, die die Mac-Freeware vermissen lässt.

So kann Reeder 5 mit den RSS-Diensten Feedbin, Feedly, Feed Wrangler, FeedHQ, NewsBlur, The Old Reader, Inoreader, BazQux Reader, FreshRSS, Instapaper und Pocket abgeglichen werden. Auf sich selbst gestellt synchronisiert Reeder 5 seine Feeds und Artikel via iCloud mit eurem Gerätepark.

Unter iOS bringt Reeder 5 Widgets mit, bietet sich selbst als Später-Lesen-Dienst an, an den sich Artikel mit Hilfe einer Teilen-Erweiterung übergeben lassen und integriert eine gesonderte Ansicht zum störungsfreien Lesen.

Reeder 5 richtet sich an Fans nativer Apps, die lieber für zwei Downloads zahlen als einen Webdienst zu benutzen. Die App für Power-Nutzer kann Artikel im Vorbeiscrollen als gelesen markieren, bietet mit Bionic Reading einen gesonderten Lesemodus an der das Konzentrierte Lesen der Feed-Inhalte ermöglichen soll und kann die Artikel ausgewählter Feeds auf Wunsch stets in einem Nur-Text-Modus darstellen.

Vor der Freigabe von Reeder 5 hat Entwickler Silvio Rizzi die Vorgängerversion verschenkt – ifun.de berichtete.

Wenn ihr diese abgegriffen haben solltet, dann wisst ihr bereits was euch erwartet. Reeder 5 setzt da an wo Reeder 4 aufgehört hat und führt das klassische Software-Upgrade-Modell im App Store fort.

Wie berichtet gehörte Reeder 4 zu den Apps, die von Apples Zensureingriffen in China betroffen sind.