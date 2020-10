PDF Archiver nutzt künftig Apples neues Universal-App-Modell

Der für Mac und iOS erhältliche PDF Archiver steht vor dem Sprung auf Version 3. Der Entwickler will künftig die Möglichkeit nutzen, seine Anwendung als einzelne, plattformübergreifende Version für macOS, iOS und iPadOS anzubieten. Apple hat die Möglichkeiten in diesem Bereich im Frühjahr erweitert. Bislang verstand man unter einer Universal-App eine App, die für iPhone und iPad gleichzeitig optimiert wurde, jetzt kann dieses Programmpaket auch eine Mac-Version der Anwendung erhalten.

Das Angebot solcher Universal-Apps bringt allerdings auch einige Voraussetzungen mit sich. So müssen die beiden derzeit separat für Mac und iOS-Geräte angebotenen Versionen von PDF Archiver zusammengeführt und künftig als einzelne App angeboten werden. Um dies zu gewährleisten, sind die Tage der aktuell noch separat angebotenen Mac-Version 1.6.2 gezählt. Der Entwickler Julian Kahnert bietet diese daher ab sofort kostenlos an. Bestehende Mac-Abos können gekündigt werden, allerdings freut sich der Entwickler natürlich auch über Mac-Nutzer, die das Projekt quasi mittels eines „Soli-Abos“ weiterhin unterstützen.

In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass die Abo-Gebühren für die App ausgesprochen anwenderfreundlich gestaltet sind. Pro Monat fallen 0,49 Euro an und das Jahresabo ist für 3,49 Euro zu haben.

Mit dem Wechsel auf die neue Universal-App für alle drei Plattformen kommt künftig dann auch der Sprung auf Version PDF Archiver 3. Diese basiert auf der aktuellen Version 2.3.5 für iOS und soll dem Entwickler zufolge mit Vorteilen für beide Seiten kommen. Er selbst muss sich nicht mehr um zwei parallel laufende Code-Projekte kümmern, sondern kann sich auf die neue Universal-App konzentrieren. Auf Nutzerseite wird der schon länger im Raum stehende Wunsch erfüllt, die App mit einem Abo über alle drei Plattformen hinweg zu verwenden.

PDF Archiver als offenes Archivierungssystem

PDF Archiver setzt auf eine offene Speicherlösung für Dokumente. So verwendet die App kein proprietäres Format, sondern schreibt nach dem Scan wichtige Angaben wie Datum, Beschreibung und Tags in den Dateiname, sodass diese Struktur weitgehend plattformunabhängig genutzt werden kann und sich die archivierten Dokumente auch einfach über die Systemsuche auffinden lassen. Vorschläge für Dateiname und Tags gibt die App im Anschluss an eine lokale Texterkennung aus. Dabei ist sie dem Entwickler zufolge auch „lernfähig“ und erkennt etwa Zusammenhänge zwischen neuen und bereits bestehenden Dokumenten: Verwendet man beispielsweise immer die Tags "rechnung", "handy" und "vodafone" zusammen, so werden diese dann auch bei neuen Dokumenten nacheinander vorgeschlagen.

Der Entwickler der App ist regelmäßiger ifun-Leser. Fragen und Anregungen in den Kommentaren sollten diesen in der Regel also zeitnah erreichen.