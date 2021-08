Bei iCloud und im Health-Team: Apple verzeichnet signifikante Mitarbeiter-Abgänge

Auch wenn man von den zahlreichen Zulieferern, den Subunternehmen und outgesourcten Angestellten absieht, auf die Apple etwa für die Kartografierung für Apple Maps angewiesen ist, kommt das Unternehmen trotzdem noch auf eine stattliche Anzahl an Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Diese hat Apple zuletzt in einer Meldung an die amerikanische Börsenaufsicht SEC beziffert. So zählte der Konzern zum 26. September 2020 etwa 147.000 Vollzeit-Stellen.

Dass es hier immer wieder zu Abgängen und Neueinstellungen kommt, liegt auf der Hand. Dennoch scheinen sich aktuell deutlich mehr Rückzüge als üblich beobachten zu lassen. Dies haben Apple-Mitarbeiter gegenüber dem Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg angegeben und verweisen auf das Ausscheiden hochkarätiger Mitarbeiter wie etwa Emily Fox. Die Chefin der Apple-Abteilung „Health and Artificial Intelligence“ wird das Unternehmen verlassen, um sich an einer Universität wieder verstärkt der Forschung zu widmen.

Ebenfalls auf seinen Ausstieg aus dem Unternehmen bereitet sich Ruslan Meshenberg vor, der von Netflix zu Apple gekommen war und sich hier um den Aufbau der Cloud-Infrastruktur gekümmert hat. Meshenberg soll vorhaben, von Apple zu Google zu wechseln.

Mitbewerber locken mit dem Homeoffice

Die Gründe für die erhöhte Zahl an Abgängen sind vielfältiger Natur, dürften aber vor allem von zwei Auslösern getrieben werden. Zum einen hat Apple zuletzt überdurchschnittlich viele Software-Entwickler von hochkarätigen Mitbewerbern wie Netflix, Amazon, Google eingestellt – wer viel einstellt, erlebt auch viele Kündigungen. Zum anderen sollen sich immer mehr Mitarbeiter nach Unternehmen umsehen, die in Sachen Homeoffice flexibler als Apple aufgestellt sind. Apple will den Großteil seiner Mitarbeiter bekanntlich wieder in den Apple Park zurückholen, während sich andere Arbeitgeber in Silicon Valley damit anfreunden, neue Stellen mit permanenter Homeoffice-Option auszuschreiben.

