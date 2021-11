Neu bei Netflix im Dezember 2021: Alle Filme, Serien und Lizenztitel

Exakt eine Woche vor dem Monatswechsel können wir euch jetzt die Netflix-Neuzugänge für den Dezember liefern. Der populärste Video-Streaming-Dienst hat uns soeben mit allen Neuzugängen in den Bereichen Filme, Serien und Lizenztitel versorgt. Darunter auch „Don’t look up„.

Netflix-Abonnenten dürfen sich im Dezember auf über 80 neue Filme und Serien freuen.

Als besondere Highlights führt Netflix die zweite Staffel von „The Witcher“ an, die am 17. Dezember an den Start geht: „Die legendäre Serie über Monster, Magie und schicksalhafte Ereignisse geht in die zweite Runde.“

Neue Netflix-Serien im Dezember

1. Dezember

Lost in Space – Verschollen zwischen fremden Welten: Staffel 3 In dieser letzten Staffel müssen sich die im All zerstreuten Robinsons schleunigst wieder zusammenfinden, um Alpha Centauri vor einer Roboterinvasion zu beschützen.

2. Dezember

Kojoten Als sie Diamanten im Wald entdecken, erlebt eine Gruppe von Sommercampern eine wilde Odyssee, die ihre Freundschaft auf die Probe stellt und sogar ihr Leben gefährdet.

3. Dezember

Haus des Geldes: Teil 5 – Ausgabe 2 Der Professor befindet sich in einem Rennen gegen die Zeit. Es geht um Leben und Tod. Er muss das Gold – und vor allem sein Team – schleunigst aus der Bank schmuggeln.

Coming Out Colton Der ehemalige NFL-Spieler und „The Bachelor“-Teilnehmer Colton Underwood versucht nach seinem Coming-out, sich an sein Leben als Mitglied der LGBTQ-Gemeinde zu gewöhnen.

8. Dezember

Titans: Staffel 3 Die Titans bemühen sich um Zusammenhalt, werden jedoch von einer mysteriösen neuen Bedrohung namens Red Hood herausgefordert, die Gotham City endgültig zerstören will.

9. Dezember

Die Patchworkfamilie: Staffel 4 Ein Küchenbrand, ein Kräftemessen im Klassenzimmer und ein Anruf vom Krankenhaus entfesseln eine Reihe von Familien- und Beziehungsdramen.

10. Dezember

Aranyak – Aus dem Wald Die Mordermittlungen zweier grundverschiedener Polizisten fördern politische Komplotts, versteckte Interessen und einen abscheulichen Mythos zutage.

Twentysomethings: Austin In dieser Reality-TV-Sendung, einer Coming-of-Age-Serie, müssen junge Erwachsene in Austin, Texas, Liebe und Freundschaft meistern und beginnen das Abenteuer des Lebens.

Saturday Morning All Star Hits! Diese bewusst unbehagliche und leicht verstörende Animationsserie für Erwachsene nimmt die Zero-Budget-Cartoons aus den 1980er-Jahren auf schlitzohrige Weise aufs Korn.

Wie man Weihnachten verhunzt: Die Beerdigung Ein Jahr nach der letzten Weihnachtskatastrophe erwartet Tumi erneut ein Familiendesaster über die Feiertage, als überraschend ein Familienmitglied verstirbt.

11. Dezember

Inspector Koo Eine einsiedlerische Ex-Polizistin kehrt als Versicherungsermittlerin zurück und will eine Mordserie aufklären, bei der die Tatorte stets sorgfältig hergerichtet sind.

The Hungry and the Hairy Auf einer Motorradreise durch Korea entdecken die Freunde Rain und Ro Hong-chul wunderbare Köstlichkeiten, malerische Ortschaften und die wahre Bedeutung von Entspannung.

14. Dezember

The Future Diary In dieser Reality-Serie treffen zwei Fremde aufeinander und erhalten ein Tagebuch mit Anweisungen für ihre eigene Liebesgeschichte. Ob daraus wahre Liebe wird?

15. Dezember

Selling Tampa Die Maklerinnen der ausschließlich von Schwarzen Frauen geleiteten Firma Allure Realty wissen, wie man in der Welt der luxuriösen Küsten-Immobilien auch privat Spaß hat.

15. Dezember

Élite-Kurzgeschichten: Phillipe – Caye – Felipe Gerade als Cayetana versucht, mit Hilfe ihres neuen Bekannten Felipe über ihren Ex-Freund hinwegzukommen, taucht ihr Prinz wieder in ihrem Leben auf.

17. Dezember

The Witcher: Staffel 2 Die legendäre Serie über Monster, Magie und schicksalhafte Ereignisse geht in die zweite Runde.

19. Dezember

Was in Oslo geschah Im Mittelpunkt dieses Thrillers vor dem Hintergrund des Oslo-Abkommens von 1993 steht ein verstörendes Verbrechen mit weitreichenden Konsequenzen.

20. Dezember

Élite-Kurzgeschichten: Samuel – Omar Als Samuel aus der Wohnung seiner Kindheit geworfen werden soll, schlägt Omar eine verführerische Geschäftsidee vor, um an Geld zu kommen.

22. Dezember

Emily in Paris: Staffel 2 Der Spaß, die Mode und die kulturellen Fauxpas gehen in die zweite Runde. Emily fasst in Paris Fuß, doch eine Nacht der Leidenschaft bleibt leider nicht ohne Folgen.

23. Dezember

Élite-Kurzgeschichten: Patrick Patricks Weihnachtsaufenthalt in einer Hütte im Wald hat unerwartete und bedeutende Folgen.

24. Dezember

The Silent Sea Weltraumforscher wollen auf einer gefährlichen 24-stündigen Mondmission Proben von einer verlassenen und geheimnisumwobenen Forschungseinrichtung entnehmen.

25. Dezember

Raus aus der Single-Hölle Schäkernde Singles auf der Suche nach Liebe kommen auf einer einsamen Insel zusammen. Verlassen dürfen sie diese nur als Liebespaare für romantische Dates im Paradies.

29. Dezember

Café con aroma de mujer Dieses Remake der beliebten Telenovela von 1994 ist die Liebesgeschichte zwischen Gaviota, einer Kaffeepflückerin, und Sebastián, einem Nachkommen des Kaffee-Adels.

Menschen in Angst Ein gescheiterter Bankräuber schließt sich mit einem Makler, zwei IKEA-Fans, einer Schwangeren, einem suizidalen Millionär und einem Hasen in einer Wohnung ein.

30. Dezember

Kitz Um sich an dem Mädchen zu rächen, das am Tod ihres Bruders Schuld haben soll, schleust sich eine 19-jährige Kellnerin in die glamouröse Welt wohlhabender Teenager ein.

31. Dezember

Cobra Kai: Staffel 4 Jahrzehnte nach dem Turnier, das ihr Leben veränderte, flammt die Rivalität zwischen Johnny und Daniel in dieser Fortsetzung der „Karate Kid“-Filme erneut auf.

31. Dezember

Queer Eye: Staffel 6 Die Emmy-gekürte Reality-Serie geht bereits in die sechste Staffel.

Wer einmal lügt Dieses neue Seriendrama nach einem Krimiroman von Harlan Coben besticht durch eine gelungene Mischung aus Intrigen, Seifenoper und enthüllten Geheimnissen.

31. Dezember

Decoupled Ein misanthroper Autor und seine Frau, eine Existenzgründerin, meistern ihre Scheidung vor dem Hintergrund der Absurditäten und Ärgernisse ihres wohlhabenden Lebens.

Neue Netflix-Filme im Dezember

1. Dezember

The Power of the Dog Ein dominanter, aber charmanter Viehzüchter startet eine Einschüchterungskampagne gegen die neue Frau seines Bruders und deren Sohn. Doch alte Geheimnisse holen ihn ein.

2. Dezember

The Whole Truth Zwei Geschwister stoßen im Haus ihrer Großeltern eines Tages auf ein kurioses Loch in der Wand. Daraufhin enthüllen erschütternde Ereignisse dunkle Familiengeheimnisse.

Single All The Way Peters bester Kumpel soll beim Weihnachtsbesuch zu Hause seinen Freund spielen. Doch nach den Verkupplungsversuchen seiner Familie ändern sich ihre Pläne und Gefühle.

3. Dezember

Cobalt Blue Ein aufstrebender Autor und seine freigeistige Schwester verlieben sich beide in ihren Untermieter, was ihre traditionsbewusste Familie in ihren Grundfesten erschüttert.

Mixtape 1999 entdeckt die 12-jährige Beverly eine Kassette ihrer verstorbenen Eltern und begibt sich auf die Suche nach den Songs, um Mutti und Vati besser kennenzulernen.

6. Dezember

David und die Weihnachtselfen Ein abgestumpfter und überarbeiteter Elf flieht in die wahre Welt, wo er mithilfe eines liebenswerten Menschenjungen den Zauber von Weihnachten erleben möchte.

7. Dezember

Die Familie Claus 2 Santas Aufgabe besteht darin, Geschenke auszutragen. Doch als Jules von seinem Großvater Noël das Zepter übernimmt, äußert ein Mädchen einen ganz besonderen Wunsch.

9. Dezember

Asakusa Kid Vor Takeshi Kitanos großem Durchbruch diente ihm die Comedy-Legende Fukami aus Asakusa als Mentor. Während des einen Stern aufgeht, ist die Blütezeit des anderen vorbei.

10. Dezember

The Unforgivable Sie wurde zwar aus dem Gefängnis entlassen, doch die Gesellschaft wird ihr niemals verzeihen. Nun sucht sie nach der kleinen Schwester, die sie einst zurücklassen musste.

Zurück ins Outback Sie mögen gefährlich aussehen, doch diese Kreaturen haben ein Herz aus Gold. Eines Tages brechen sie auf der Suche nach einem Zuhause aus der Gefangenschaft aus.

10. Dezember

Zwei Zwei Fremde erwachen und merken, dass sie am Bauch aneinandergenäht wurden. Umso schockierender ist es, als sie erfahren, wer hinter ihrer schrecklichen Tortur steckt.

Anónima – Nachricht von Unbekannt Eine versehentliche Textnachricht entfacht eine digitale Romanze. Noch realisieren Vale und Alex nicht, dass sie sich im wahren Leben bereits begegnet sind.

Immer noch nicht meine Liga Marta trennt sich von ihrem Traummann und landet in den Armen eines Künstlers. Doch das Leben der jungen Frau und ihrer Freunde ist voller unerwarteter Wendungen.

15. Dezember

The Hand of God Im Neapel der 1980er ist Fabiettos große Leidenschaft der Fußball. Doch nach einer Tragödie widmet er sich zunehmend einer vielversprechenden Zukunft als Filmemacher.

16. Dezember

A Naija Christmas Der Weihnachtswunsch einer Mutter – und die beträchtliche Belohnung, die mit dessen Erfüllung einhergeht – entfacht zwischen ihren Söhnen einen hitzigen Konkurrenzkampf.

A California Christmas: City Lights Ein Jahr nach Beginn ihrer Romanze verlassen Callie und Joseph die Ranch, um sich in San Francisco Familiengeschäften zu widmen. Läuten bald die Hochzeitsglocken?

21. Dezember

Una Navidad no tan padre Ein Strandausflug mit der Familie eskaliert, als Servando und Alicia – Almas eigensinnige Tante – durch einen hirnrissigen Wettbewerb Weihnachten zu ruinieren drohen.

24. Dezember

Don’t Look Up Zwei Astronomen warnen die Menschheit in den Medien vor einem Kometen, der auf die Erde zurast. Doch die Welt hat anderes im Kopf und fragt sich nur, wen es interessiert.

Mystère: Victorias geheimnisvoller Freund In diesem Drama nach einer wahren Begebenheit findet ein trauerndes Mädchen nach dem Tod ihrer Mutter in den Bergen Trost bei einem besonderen Geschöpf des Waldes.

1000 km weit weg von Weihnachten Diese Weihnachtsgeschichte und Liebeskomödie handelt von einem Mann über 30, der sich wohl oder übel vom Weihnachtsgeist erobern lässt.

Stand By Me Doraemon 2 Nobita reist in die Zukunft, um seiner Großmutter seine Braut vorzustellen. Doch als Erwachsener flieht er vor dem Altar. Wird er Shizuka jemals ein guter Mann sein?

Murali – Wie der Blitz Ein Schneider erhält durch einen Blitzeinschlag besondere Kräfte. Doch um zum Superhelden seiner Stadt zu werden, muss er erst einen unerwarteten Feind ausschalten.

26. Dezember

Lulli Nachdem eine Medizinstudentin (Larissa Manoela) einen Stromschlag durch einen Magnetresonanztomografen erhält, kann sie plötzlich die Gedanken anderer Menschen hören.

30. Dezember

Hilda und der Bergkönig Hilda erwacht eines Tages im Körper eines Trolls. Nun sind Mut und Intelligenz gefragt, um nach Hause zu gelangen, wieder Mensch zu werden und Trolberg zu retten.

31. Dezember

Frau im Dunkeln Die Entspannung in ihrem Meeresurlaub ist vorüber, als eine Frau von einer jungen Mutter in einer nahe gelegenen Villa an ihre schmerzliche Vergangenheit erinnert wird.

Das Seehund-Team Die unerschrockene Robbe Quinn stellt eine bunte Truppe zusammen, um skrupellosen Haien mit rasiermesserscharfen Zähnen Einhalt zu gebieten und den Ozean zurückzuerobern.

Neue Lizenztitel im Dezember

1. Dezember

The Night Before

Lion – Der Lange Weg nach Hause

Sparkle

The Best of Me

The Cleanse

10. Dezember

Nightlife

Lassie – An Adventurous Journey

14. Dezember

Bad Boys for Life

29. Dezember