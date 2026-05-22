BBEdit 16 ist da: Bilderkennung, Kurzbefehle und schnellere KI-Texte

Der Mac-Texteditor BBEdit steht ab sofort in Version 16 bereit. Die neue Ausgabe des seit Jahrzehnten gepflegten Werkzeugs für Entwickler, Administratoren und fortgeschrittene Anwender erweitert den Funktionsumfang an zahlreichen Stellen.

Nach Angaben der Entwickler umfasst das Update mehr als 100 Neuerungen, Überarbeitungen und technische Anpassungen. Ein Schwerpunkt liegt auf Leistungsverbesserungen, die in einzelnen Bereichen deutlich schnellere Arbeitsabläufe ermöglichen sollen.

BBEdit zählt zu den etablierten Editoren auf dem Mac und wird seit Jahren kontinuierlich ausgebaut. Zuletzt haben wir auf ifun.de Anfang 2024 über die Integration von ChatGPT in BBEdit 15 berichtet.

Textsuche erkennt jetzt auch Bildinhalte

Zu den auffälligsten Neuerungen von BBEdit 16 gehört die Möglichkeit, Texte direkt in Bildern zu durchsuchen. Anwender können damit beispielsweise nach Begriffen suchen, die in Screenshots, Grafiken oder gespeicherten Memes enthalten sind, selbst wenn der Dateiname keine Hinweise auf den Inhalt liefert.

Die Funktion steht nicht nur für einzelne Dateien bereit, sondern lässt sich auch in umfangreichen Suchvorgängen über mehrere Dateien hinweg einsetzen.

Technisch basiert dies auf einer Texterkennung, die Schriftzeichen innerhalb von Bildern analysiert und für Suchabfragen zugänglich macht. Dadurch lassen sich Informationen schneller wiederfinden, die bislang nur visuell vorhanden waren.

Ebenfalls erweitert wurde die Unterstützung für Apples Kurzbefehle-App. Neue Aktionen auf Basis der sogenannten App Intents erlauben es, Textbearbeitungen und Umwandlungen direkt in automatisierte Arbeitsabläufe einzubinden. Anwender können damit Funktionen von BBEdit auch außerhalb der eigentlichen Anwendung nutzen.

Verbesserungen für KI, Git und Webprojekte

Darüber hinaus erhält BBEdit eine Reihe weiterer Detailverbesserungen. Dazu zählen eine modernisierte HTML5-Prüfung auf Basis des W3C-Syntaxcheckers, eine grundlegende vi-Tastaturemulation für Nutzer klassischer Editorbefehle sowie zusätzliche Optionen für Webprojekte. Dort lassen sich nun unter anderem getrennte Ziele für Test- und Produktivumgebungen definieren.

Die bereits vorhandenen KI-Funktionen wurden überarbeitet. Antworten sollen schneller bereitstehen und während der Erstellung schrittweise angezeigt werden. Dadurch entfällt das bisherige Warten auf vollständig erzeugte Ergebnisse.

Auch die integrierte Git-Unterstützung und die SFTP-Dateiübertragung wurden überarbeitet. Ergänzt wird das Update durch farblich anpassbare Projekte und Notizsammlungen, die bei der Organisation größerer Arbeitsumgebungen helfen sollen.

BBEdit 16 kostet 60 US-Dollar und ist für Kunden von BBEdit 15, die ihre Lizenz ab dem 1. November 2025 erworben haben, kostenlos erhältlich. Für ältere Versionen wird ein reduziertes Upgrade angeboten. Im Mac App Store steht zudem eine Abo-Version bereit. Eine der besten kostenlosen Alternativen nennt sich CotEditor.