Spotify baut Hörbücher aus: Abostufen, KI-Empfehlungen, Familienzugang

Spotify setzt den Ausbau seines Hörbuchgeschäfts fort. Nach dem Markteintritt im Jahr 2021 und der Einführung eines monatlichen Hörbuchkontingents für Premium-Abonnenten in Deutschland kündigt das Unternehmen nun weitere Änderungen an.

Künftig sollen Vielhörer zusätzliche Stundenpakete buchen können. Stichwort: Hörbücher+.

Zudem erweitert Spotify die Hörbuchsuche um KI-Funktionen und stellt neue Werkzeuge bereit, mit denen Autoren eigene Hörbücher direkt auf der Plattform produzieren und veröffentlichen können.

Neue Hörbücher+-Pakete ab Sommer

Nach Angaben des Unternehmens umfasst der Hörbuch-Katalog inzwischen mehr als 700.000 Titel in 22 Märkten. Für besonders aktive Nutzer soll das Zusatzangebot Hörbücher+ im Sommer um Tarife mit erweitertem Stundenkontingent ergänzt werden. Später sollen auch Familien- und Studententarife Zugriff auf die Hörbucherweiterung erhalten.

Gleichzeitig verändert Spotify die Suche nach neuen Titeln. Nutzer können künftig in natürlicher Sprache nach Empfehlungen fragen, etwa nach weiteren Büchern eines bestimmten Autors oder nach Titeln zu einem Interessengebiet. Zudem wird die bereits aus Musik und Podcasts bekannte Funktion „Prompted Playlist“ auf Hörbücher ausgeweitet. Statt Kategorien zu durchsuchen, beschreiben Nutzer ihren Wunsch in wenigen Worten und erhalten darauf abgestimmte Vorschläge.

Spotify verweist dabei auf die bisherige Entwicklung des Segments. Die Hörzeit sei im Jahresvergleich um 60 Prozent gestiegen. Fast die Hälfte aller Hörbuchnutzer habe das Format erst innerhalb der vergangenen zwölf Monate entdeckt. Bereits zuvor hatte Spotify Funktionen eingeführt, die gedruckte Bücher, E-Books und Hörbuchfassungen miteinander verbinden. Dazu zählt „Page Match“, das den Wechsel zwischen Lesen und Hören erleichtern soll.

KI rückt in den Mittelpunkt der Plattform

Die Hörbuchoffensive ist Teil eines umfassenderen Umbaus der Plattform. Auch Podcasts erhalten neue KI-Funktionen. Premium-Nutzer können Fragen zu laufenden Episoden stellen und direkt Antworten erhalten, ohne die Anwendung zu verlassen. Zudem arbeitet Spotify an sogenannten „Personal Podcasts“. Dabei erstellt die Plattform individuelle Audiozusammenfassungen zu frei gewählten Themen, abgestimmt auf Interessen und Hörverhalten des Nutzers.

Ergänzt wird dies durch „Studio by Spotify Labs“, eine neue Desktop-Anwendung. Sie kann auf Wunsch Kalender, Notizen oder weitere Dienste einbeziehen und daraus persönliche Audioinhalte erzeugen. Denkbar sind etwa tägliche Briefings, Reisebegleiter oder kurze Wissenspodcasts.