Für den gesperrten Mac: OpenAI bringt Fernzugriff per iPhone

OpenAI baut die Fähigkeiten seines Entwicklungswerkzeugs Codex auf dem Mac weiter aus. Im Mittelpunkt der jüngsten Aktualisierung steht die neue Funktion „Locked Computer Use“. Sie erlaubt es, laufende Aufgaben auf einem Mac auch dann fortzusetzen, wenn der Rechner gesperrt ist.

Ebenfalls neu verfügbar: ChatGPT für PowerPoint gestartet

Das Feature wird von weiteren Neuerungen wie der Bildschirmanalyse per „Appshots“, eines erweiterten Arbeitsmodus für Langzeitaufgaben und einer neuen PowerPoint-Integration für ChatGPT flankiert.

Codex richtet sich vor allem an Entwickler und kann Programmcode erstellen, prüfen und verändern. Seit Februar bietet OpenAI die Anwendung auch als eigenständigen Mac-Applikation an. Nun erhält die Software zusätzliche Möglichkeiten, direkt mit grafischen Anwendungen unter macOS zu arbeiten.

Arbeiten auf gesperrtem Mac

Die wichtigste Neuerung betrifft den sogenannten „Computer Use“-Modus. Dieser erlaubt Codex, Anwendungen auf dem Mac nicht nur zu analysieren, sondern auch zu bedienen. Dazu benötigt die Anwendung Bildschirmaufnahme- und Bedienungshilfenrechte von macOS.

Mit „Locked Computer Use“ kann Codex solche Aufgaben künftig sogar dann fortsetzen, wenn der Mac bereits gesperrt wurde. Die Steuerung erfolgt über ein verbundenes iPhone. Nutzer können den Fortschritt laufender Aufgaben kontrollieren oder neue Arbeitsschritte anstoßen, ohne per Fernwartungssoftware auf den Rechner zugreifen zu müssen.

OpenAI betont dabei die Sicherheitsmechanismen. Die Entsperrung erfolgt ausschließlich für aktive Codex-Sitzungen und nur für kurze Zeitfenster. Erkennt das System lokale Eingaben über Tastatur oder Maus, wird der Mac erneut gesperrt. Zudem bleibt der Rechner während des Vorgangs für andere Anwendungen und Prozesse nicht allgemein entsperrbar.

Appshots liefern Kontext

Ebenfalls neu ist die Funktion „Appshots“. Per Tastenkombination können Nutzer den Inhalt eines Anwendungsfensters an Codex übergeben. Neben einem Screenshot werden dabei auch verfügbare Textinformationen erfasst. Das soll lange Beschreibungen überflüssig machen und dem Assistenten schneller vermitteln, was sich aktuell auf dem Bildschirm befindet.

Goal Mode und ChatGPT für PowerPoint

Darüber hinaus stellt OpenAI den sogenannten „Goal Mode“ allgemein bereit. Statt einzelne Arbeitsschritte vorzugeben, können Nutzer ein Ziel und die gewünschten Erfolgskriterien definieren. Codex arbeitet anschließend selbstständig über längere Zeiträume an der Lösung. Ergänzt wird das Update durch präzisere Anmerkungen im integrierten Browser.

Abseits von Codex hat OpenAI zudem eine Beta-Version von ChatGPT für PowerPoint gestartet. Die Erweiterung kann Präsentationen direkt in Microsofts Anwendung erstellen, bearbeiten und analysieren. Auch KI-generierte Bilder lassen sich unmittelbar in Folien einfügen.

Damit setzt OpenAI den Ausbau seiner Werkzeuge innerhalb etablierter Desktop-Anwendungen fort. Zuletzt hatte Apple seinerseits den Zugang für KI-gestützte Entwicklungswerkzeuge in Xcode geöffnet und später die Integration von Codex und Claude in Xcode erweitert.