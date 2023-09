ZDFmediathek: Das sind die Neuzugänge im Oktober

Sie ist schön, jung und engagiert – er ist der erfolgreiche Boss, der mehr will. Acht Frauen berichten davon, wie Männer ihre Macht in Kultur, Politik und Wirtschaft missbrauchen.

Officer John Nolan tritt mit 45 Jahren frisch von der Polizeischule als „Rookie“ – Neuling – seinen Dienst bei der Polizei in LA an. Doch er hat keinen leichten Start. Schafft er es, sich zu beweisen und nicht mehr als wandelnde Midlife-Crisis zu gelten? Zur Sendung .

In der Dramaserie „Füxe“ verschleiert Student Adem Kameri seine kosovarische Herkunft, um in einer traditionellen Studentenverbindung ein günstiges Zimmer zu bekommen. Dort bietet sich ihm die Möglichkeit, gesellschaftlich aufzusteigen. Doch der Preis dafür ist hoch.

Nach einem Amoklauf bleiben in der ZDFneoriginal-Serie viele Fragen offen: Was hat zu dem tragischen Ereignis geführt? Hätte die Tat verhindert werden können? Während Franka als neue Polizeichefin dazu ermittelt, scheint ihre Tochter Lisa der Wahrheit auf unkonventionelle Weise näher zu kommen: Das Reich der Toten nimmt Kontakt zu ihr auf. In einem Halloween-Special sind zudem die Gruselfilme „Unheimliche Begegnung der dritten Art“, „Bram Stoker’s Dracula“, „Mary Shelley’s Frankenstein“ und „Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast“ online abrufbar.

