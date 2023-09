Amazon: Neue Foto-Funktionen werden im PhotosPlus-Abo angeboten

Die Differenzen machen sich in der Software bemerkbar. So wird sich die Echo Show 8 Photos Edition so konfigurieren lassen, dass der Home-Bildschirm primär als digitaler Bilderrahmen genutzt werden kann . Inklusive einer direkten Foto-Weiterleitung auf diesen.

Beide Geräte verfügen über das gleiche, komplett neue Hardware-Design, die im Vergleich zur letzten Generation wohl spürbar schnellere Display-Reaktionszeit und über eine signifikante Klangverbesserung die Amazon als „voluminöser“ beschreibt und dem neuen Echo Show 8 sowohl eine 3D-Audioverarbeitung mit auf den Weg gegeben haben will als auch eine neue Technologie zur Anpassung der Audioausgabe an die Gegebenheiten des Raums.

Insert

You are going to send email to