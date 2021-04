Bartender 4: Ab heute offiziell verfügbar

Im Anschluss an ihre ausgedehnte Betaphase ist die beliebte Mac-Anwendung Bartender heute offiziell in Version 4.0 in den Markt gestartet. Die kostenfreie, vierwöchige Betaphase der Anwendung beginnt damit auch bei bisherigen Beta-Testern, zudem hat der Verkauf von Lizenzen begonnen.

Bartender verwaltet die kleinen App-Icons oben rechts in der Mac-Menüleiste, kann ausgewählte Icons ausblenden, immer anzeigen oder auf Wunsch ausschließlich bei besonderen Ereignissen, wie etwa dem Start eines Backups oder dem Abreißen der WLAN-Verbindung einblenden.

Zudem ist Bartender in der Lage beliebige Icons der Mac-Menüleiste per Tastenkürzel anzusprechen und kann so einen Mausklick simulieren, ohne dass dafür die Hände von der Tastatur genommen werden müssten.

Für Anwender, die neben der Uhrzeit wirklich nur die wichtigsten Icons eingeblendet haben wollen, kann Bartender auch auf die sogenannte Bartender Bar ausweichen, die unter der eigentlichen Mac-Menüleiste schwebt und die aktiven Menüleisten-Icons hier anbietet.

Die Einstelllungen der Mac-App sind vielfältig und zielen auf Power-Nutzer, die gerne jedes Detail Ihres Rechners kontrollieren. Wer sich zu den Fans des Better Touch Tool zählt, wird auch mit Bartender 4 seinen Spaß haben. Weniger anspruchsvolle Mac-Nutzer können auf die Freeware Dozer ausweichen und die überflüssigen Icons aus ihrer Menüleiste hier komplett kostenlos ausblenden.

Unverbindlicher 4-Wochen-Test möglich

Nutzer aus Deutschland zahlen für Bartender 4 einmalig 15,42 Euro. Solltet ihr im Besitz einer älteren Bartender Version sein, könnt ihr zur Upgrade-Lizenz in Höhe von 7,71 Euro greifen. Aber wie gesagt: Version 4.0 lässt sich, Start heute, erst mal vier Wochen risikofrei und unverbindlich ausprobieren, ehe ihr euch für oder gegen den Einmalkauf des kleinen Software-Helfers entscheiden müsst.