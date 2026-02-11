AudioBo bringt MP3s als Hörbucher in Apples Bücher-App

Auf vielen Mac liegen Hörbücher noch immer als lose MP3-Sammlungen vor. Kapitel fehlen, Metadaten sind unvollständig und auf Apple-Geräten landen die Dateien entsprechend oft in der Musik-App statt, wie von Apple vorgesehen, im Hörbuchbereich der Bücher-App.

Die Mac-Anwendung AudioBo setzt genau an diesem Punkt an und richtet sich an Nutzer, die ihre bestehenden Audiodateien in ein korrekt aufgebautes Hörbuchformat überführen möchten.

Warum das M4B-Format entscheidend ist

Apple Geräte erkennen Hörbücher zuverlässig nur dann als solche, wenn sie in einem echten M4B Container vorliegen. Entscheidend sind dabei nicht nur die Dateiendung, sondern auch interne Strukturen für Kapitel, Abspielposition und Metadaten. Viele Konverter erzeugen technisch gesehen lediglich M4A Dateien, die lediglich als M4B ausgezeichnet sind. Das führt zu Problemen beim Fortsetzen der Wiedergabe, zu fehlenden Kapiteln oder dazu, dass die Dateien falsch einsortiert werden.

AudioBo erstellt M4B-Dateien von Grund auf neu und schreibt sowohl die von Apple genutzten Kapitelinformationen als auch zusätzliche Strukturen für eine breite Geräteunterstützung. Dadurch erscheinen die Hörbücher korrekt in Apple Books, lassen sich über CarPlay steuern und funktionieren auch auf älteren iPod Modellen.

Arbeitsweise und Funktionsumfang

Die Bedienung folgt einem klaren Ablauf. Audiodateien werden per Drag-and-Drop importiert, Metadaten lassen sich prüfen oder anpassen und Kapitel können automatisch oder manuell organisiert werden.

AudioBo verzichtet dabei auf unnötiges Neukodieren. Sind die Quelldateien bereits geeignet, werden sie ohne Qualitätsverlust übernommen. Nur wenn es technisch erforderlich ist, erfolgt eine Umwandlung. Das spart Zeit und schont die Audioqualität. Für lange Hörbücher gibt es keine feste Längenbegrenzung, auf Wunsch kann die App die Ausgabe jedoch automatisch an ältere Geräte anpassen, die bestimmte Zeitlimits erwarten.

AudioBo lässt sich am besten als moderne Alternative zu Klassikern wie dem Audiobook Builder oder dem Audiobook Binder beschrieben und ist für 10 Euro im Mac App Store erhältlich. Auf der Projektseite gibt es eine kostenfreie Testversion zum Ausprobieren.