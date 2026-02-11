Moderne Audiobook-Builder-Alternative
AudioBo bringt MP3s als Hörbucher in Apples Bücher-App
Auf vielen Mac liegen Hörbücher noch immer als lose MP3-Sammlungen vor. Kapitel fehlen, Metadaten sind unvollständig und auf Apple-Geräten landen die Dateien entsprechend oft in der Musik-App statt, wie von Apple vorgesehen, im Hörbuchbereich der Bücher-App.
Die Mac-Anwendung AudioBo setzt genau an diesem Punkt an und richtet sich an Nutzer, die ihre bestehenden Audiodateien in ein korrekt aufgebautes Hörbuchformat überführen möchten.
Warum das M4B-Format entscheidend ist
Apple Geräte erkennen Hörbücher zuverlässig nur dann als solche, wenn sie in einem echten M4B Container vorliegen. Entscheidend sind dabei nicht nur die Dateiendung, sondern auch interne Strukturen für Kapitel, Abspielposition und Metadaten. Viele Konverter erzeugen technisch gesehen lediglich M4A Dateien, die lediglich als M4B ausgezeichnet sind. Das führt zu Problemen beim Fortsetzen der Wiedergabe, zu fehlenden Kapiteln oder dazu, dass die Dateien falsch einsortiert werden.
AudioBo erstellt M4B-Dateien von Grund auf neu und schreibt sowohl die von Apple genutzten Kapitelinformationen als auch zusätzliche Strukturen für eine breite Geräteunterstützung. Dadurch erscheinen die Hörbücher korrekt in Apple Books, lassen sich über CarPlay steuern und funktionieren auch auf älteren iPod Modellen.
Arbeitsweise und Funktionsumfang
Die Bedienung folgt einem klaren Ablauf. Audiodateien werden per Drag-and-Drop importiert, Metadaten lassen sich prüfen oder anpassen und Kapitel können automatisch oder manuell organisiert werden.
AudioBo verzichtet dabei auf unnötiges Neukodieren. Sind die Quelldateien bereits geeignet, werden sie ohne Qualitätsverlust übernommen. Nur wenn es technisch erforderlich ist, erfolgt eine Umwandlung. Das spart Zeit und schont die Audioqualität. Für lange Hörbücher gibt es keine feste Längenbegrenzung, auf Wunsch kann die App die Ausgabe jedoch automatisch an ältere Geräte anpassen, die bestimmte Zeitlimits erwarten.
AudioBo lässt sich am besten als moderne Alternative zu Klassikern wie dem Audiobook Builder oder dem Audiobook Binder beschrieben und ist für 10 Euro im Mac App Store erhältlich. Auf der Projektseite gibt es eine kostenfreie Testversion zum Ausprobieren.
Entwickler: VLADYSLAV GOROKHOVSKYI
Das hört sich ja wirklich sehr interessant an. Ich nutze zwar auch seit vielen Jahren schon den Audiobook Builder. Aber irgendwie wirkt er mir auch ziemlich altbacken.
Daher danke für den Tipp, werde ich mir mal tatsächlich anschauen und ausprobieren
Zur Erstellung der .m4b-Datei nutze ich auch seit vielen Jahren Audiobook Builder, damit konnte ich dann gleich die Inhaltsangabe als Songtext hinzufügen und die Qualität reduzieren, um längere Hörbücher in kleineren Dateien abzulegen (aufgrund meiner Schwerhörigkeit ist das für mich nicht zu bemerken).
Aufgrund eines iOS-Bugs können aber leider keine, länger als 13 Stunden dauernden, Hörbücher mit reduzierter Qualität erstellt werden.
Das macOS Hörbuch Programm von Apple ist die größte Katastrophe überhaupt. Damit kann man außer abspielen überhaupt nichts mehr. Kein Editieren von Informationen mehr, keine Cover hinzufügen. Einfach nichts.
Wie man so etwas in Umlauf bringen kann, ist mir echt nicht klar.
Mit iTunes funktionierte das noch hervorragend.
Leider konnte ich auf meinem MacBook Air M1 Retroactive nicht mehr installieren, um meine Hörbücher weiterhin mit iTunes zu organisieren und habe auf Swinsian umgestellt. Swinsian erlaubt auch das Auslagern der Hörbücher auf eine externe SSD.
Leider sind alle Programme nicht in der Lage, Hörbücher einer Buchreihe mit Buchtitel richtig abzubilden, wenn der Name der Buchreihe als Album erfasst wird: Auf dem iPhone steht der Albumname als Buchtitel.
Wenn wir schon dabei sind:
Wurde in der music-App darauf hingewiesen, dass es eine extra App für klassische Musik gibt. Wieso? Ist klassische Musik nicht auch Musik, die in die Musik-App gehört?
Hörbücher würde ich auch dort suchen – bzw. finde die dort ja auch.
Was macht jetzt genau die Hörbuch-App von Apple?