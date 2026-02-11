NetViews bündelt Netzwerkdiagnose unter macOS

Mit NetViews steht für macOS ein Netzwerkwerkzeug bereit, das sich gezielt an technisch versierte Nutzer richtet. Entwickelt wurde die Anwendung aus dem Bedarf heraus, Netzwerkzustände schneller erfassen zu können, ohne ständig zwischen Terminal, Einzeltools und verschiedenen Ansichten zu wechseln.

Die aktuelle Version 2.3 führt zahlreiche Funktionen zusammen, die bislang oft auf mehrere Programme verteilt waren.

Geräteerkennung und strukturierte Scans

Ein zentraler Bestandteil von NetViews ist die automatische Erkennung aller Geräte im lokalen Netzwerk. Dafür nutzt die App unter anderem ARP-Tabellen, ICMP-Abfragen sowie mDNS und DNS Informationen. Diese Kombination erlaubt es, IP-Adressen, MAC-Adressen, Herstellerangaben und erreichbare Dienste übersichtlich darzustellen. Durch die Priorisierung schneller ARP-Abfragen sollen Wartezeiten vermieden werden, die bei klassischen Netzwerkscans häufig auftreten. Ziel ist eine zügige Bestandsaufnahme, die auch in größeren Netzen praktikabel bleibt.

Ergänzend lassen sich grundlegende Netzwerkdaten wie externe IP Adresse, lokale Topologie oder aktuelle Schnittstelleninformationen direkt einsehen. Die Anwendung richtet sich damit nicht nur an Administratoren, sondern auch an Nutzer, die Fehlersuchen im Heim oder Büronetz nachvollziehbar durchführen möchten.

WLAN-Analyse, Zeitverläufe und Live Überwachung

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse von WLAN-Verbindungen. NetViews zeigt Signalstärke, Verbindungsqualität und weitere Funkparameter an und hilft dabei, den aktuell genutzten Zugangspunkt zu identifizieren. Visuelle Hilfen sollen es erleichtern, Empfangsprobleme oder ungünstige Standorte zu erkennen.

Für die laufende Überwachung bietet die App Zeitachsen für Verbindungen und Ping-Messungen über mehrere Stunden. Latenzspitzen, Paketverluste oder Verbindungsabbrüche werden so nachvollziehbar. Zusätzlich erfasst NetViews ausgewählte Netzwerkprotokolle wie DHCP, ARP oder ICMP und bereitet diese reduziert auf, sodass nur relevante Ereignisse sichtbar werden. Besonders mDNS Daten werden in eine lesbare Form übersetzt, um typische Hintergrundkommunikation verständlicher zu machen.

Technisch basiert NetViews auf Swift und nutzt unter anderem BSD Sockets sowie Apples Network Framework. Angeboten wird eine siebentägige Testversion. Die Lizenzierung erfolgt als Einmalkauf ohne Abonnement, wobei die Standard-Version mit $20 zu Buche schlägt, die Pro-Version kostet $50 Euro. Eine sehenswerte Alternative ist das in Deutschland entwickelte NetworkRadar.

