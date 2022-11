Hörbuch-App Audiobook Binder für Apple-Prozessoren optimiert

Wenn ihr bereits digitalisierte Bücher, allerdings in eher exotischen Formaten vorliegen habt, könnt ihr einen Blick auf den Audio Converter von MediaHuman werfen. Diese App ist beispielsweise in der Lage, auf Formate wie WMA oder OGG weiterzuverarbeiten.

Mit Blick auf Hörbücher kommt besonders zum Tragen, dass man hier für den optimalen Hörgenuss am besten auf das speziell auf diese Kategorie zugeschnittene Audiobook-Format M4B setzt. Diese Dateien unterstützen die Lesezeichenfunktion und bieten damit verbunden die Möglichkeit, stets an exakt jener Stelle weiterzuhören, wo man das Hörbuch zuvor verlassen hat.

