Bezel 4.0: Jetzt mit drahtloser iPhone-Spiegelung auf den Mac

Die Mac-App Bezel hat sich seit ihrer ersten Vorstellung von einer reinen iPhone-Anzeige zu einem vielseitigen Werkzeug für Präsentation und Aufzeichnung entwickelt. Mit Version 4.0 führen die Entwickler nun erstmals eine drahtlose Spiegelung per AirPlay ein.

iPhone, iPad und auch die Vision Pro lassen sich per AirPlay auf dem Mac anzeigen, ohne dass ein Kabel angeschlossen werden muss. Der Mac erscheint dabei als AirPlay-Ziel und zeigt das verbundene Gerät direkt auf dem Schreibtisch an. Die Darstellung erfolgt in hoher Auflösung und mit einem an das jeweilige Modell angepassten Rahmen.

Im Unterschied zu der von Apple mit macOS Sequoia eingeführten iPhone-Darstellung arbeitet Bezel unabhängig von einer iCloud-Anmeldung. Das ist vor allem dort relevant, wo mit mehreren oder fremden Geräten gearbeitet wird. Entwicklerteams, Agenturen oder Redaktionen können so auch Leihgeräte oder Testmodelle einbinden, ohne Konten wechseln zu müssen.

Neben iPhones werden weiterhin iPads, Apple TV und die Vision Pro unterstützt. Mehrere Geräte lassen sich parallel spiegeln, was sich etwa für Vergleichstests oder Abstimmungen eignet.

Fokus auf Präsentation und Aufzeichnung

Bereits frühere Versionen hatten eine integrierte Aufzeichnungsfunktion erhalten, mit der sich Bildschirmvideos und Screenshots direkt aus der App erstellen lassen. Diese Funktion steht in Version 4.0 weiterhin für kabelgebundene Verbindungen zur Verfügung. Für drahtlose Verbindungen sind Videoaufzeichnung und Ton laut Entwicklern für ein späteres Update geplant. Screenshots und eine Vollbilddarstellung werden jedoch bereits unterstützt.

Bezel richtet sich damit an Anwender, die Inhalte strukturiert zeigen oder dokumentieren möchten. Content-Produzenten können iPhone-Aufnahmen mit transparentem Hintergrund erstellen und in andere Produktionen integrieren. Entwickler nutzen die App, um reale Geräteansichten neben Xcode darzustellen und Designvorgaben zu prüfen. Die Software erkennt Drehungen, Sperrbildschirme und Always-On-Anzeigen automatisch und passt die Darstellung entsprechend an.

Für den Einsatz ist ein Mac mit macOS 14 oder neuer erforderlich. Die App kann unbegrenzt getestet werden, wobei die Spiegelung nach drei Minuten endet und ein Wasserzeichen eingeblendet wird. Die Vollversion kostet 29 US-Dollar pro Jahr und ist über den Mac App Store oder direkt beim Anbieter erhältlich.