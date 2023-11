Audio Hijack: Mac-Aufnahmestudio kann jetzt auch „mitschreiben“

Wer an seinem Mac mit Tonaufnahmen zu tun hat, sollte die kostenpflichtige Anwendung Audio Hijack zumindest schon mal ausprobiert haben. Das zuverlässige Aufnahmestudio ist in der Lage, Tonspuren beliebiger Anwendungen abzugreifen und diese je nach Bedarf mitzuschneiden, umzuleiten, zu verbessern oder etwa als Livestream auszugeben.

Podcaster benutzen Audio Hijack, um Interviews aufzuzeichnen, junge Mac-Anwender, um ausgewählte Spotify-Songs im MP3-Format auf der Festplatte zu bannen. Für lokale Tonaufzeichnungen kann Audio Hijack einen Equalizer auf Mikrofonaufnahmen anwenden oder die Lautstärke erhöhen.

Bewährter Mac-Download

Einziger „Haken“ an der knapp 77 Dollar teuren Mac-Anwendung: nach mehreren Funktionsbeschneidungen des macOS-Betriebssystems durch Apple, die allesamt für eine bessere Systemsicherheit sorgen sollen, setzt Audio Hijack den einmaligen Abstecher in den abgesicherten Modus des Macs voraus, um hier das Ausführen sogenannter Kernel-Erweiterungen manuell zu bestätigen. Anders ist die Anwendung leider nicht (mehr) in der Lage, die vollständige Hoheit über das Audio-Subsystem des Macs zu erlangen.

Wer mit diesem Eingriff keine Probleme hat, der kann Audio Hijack nun auf Version 4.3 aktualisieren und bekommt den neuen Audio-Baustein „Speech to Text“ in die Hand gedrückt. Die Bausteine lassen sich in der Anwendung beliebig in Reihe schalten und bestimmen so den Einsatzzweck der Applikation.

Das neue Modul ist in der Lage, Mitschriften der laufenden Audioaufzeichnungen anzufertigen und kann Text-Transkriptionen in 57 Sprachen ausgeben.

Alternativ: Aiko, MacWhisper und AI Transcription

In diesem Zusammenhang muss an Transkriptionswerkzeuge wie etwa Aiko, MacWhisper oder AI Transcription erinnert werden, die sich teils gänzlich ohne Bezahlung einsetzen, ihrerseits jedoch nur umständlich in vorhandene Arbeitsabläufe einbinden lassen und auf eine fertige Audiodatei bestehen, die in einem Stück ausgewertet wird.