Asset-Catalog-Betrachter Samra: .CAR-Dateien öffnen und durchforsten

Samra muss bei der ersten Ausführung per Rechtsklick gestattet werden und ist dann in der Lage einzelne Kataloginhalte über den Kopieren-Befehl aus dem geöffneten Katalog zu exportieren.

Samra kann .CAR-Dateien öffnen und deren Inhalte nach Kategorien sortiert anzeigen. In der App lassen sich etwa nur Icons, nur Bilder, oder nur so genannte Image Sets anzeigen, die aus mehreren Grafik-Assets auf einer Leinwand bestehen.

Wirft man heutzutage einen Blick auf den Inhalt so genannter Application Bundles, also den App-Dateien die vom Mac-App-Store oder in Apples mobilem Softwarekaufhaus zum Download angeboten werden, dann tauchen in diesen vermehrt Archiv-Dateien mit der Dateiendung .CAR auf.

