Jackery Frühjahrsaktion: Ein Blick auf den Explorer 1000 Pro

Bei den Solarpanels hat Jackery ebenfalls mitgedacht und erfreut mit einem gut integrierten Magnetgriff bei den größeren Modellen. Allerdings kann es wenn diese länger aufgeklappt stehen schon mal vorkommen, dass sie sich beim Zusammenklappen etwas störrisch verhalten. Wenn die Magnete dann nicht ausreichen, bringt die mitgelieferte Ladetasche die Klapp-Panele wieder in Form. Das kleinere 80-Watt-Panel ist mit direkt integriertem Griff ausgesprochen handlich. Hier kann man die Transporttasche zugleich auch als Reflektor verwenden, um das zweiseitige Solarpanel auch von der Rückseite her anzustrahlen.

Wie der Vorgänger findet sich auch beim Jackery Explorer 1000 Pro eine starke LED-Lampe auf der Vorderseite, über deren Sinn und Zweck man sich streiten kann. Die Leuchte mag gute Dienste leisten, wenn man die Box vor sich her trägt und damit den Weg ausleuchten will, als Zelt- oder Raumbeleuchtung ist sich aufgrund ihrer stark fokussierten Leuchtkraft jedenfalls gänzlich ungeeignet.

Wenn man den in der Jackery gespeicherten Strom verwenden will, hält die Gerätefront unterschiedliche Optionen bereit. Die beiden 230-Volt-Steckdosen liefern maximal 1000 Watt (mit einem kurzzeitigen Spitzenwert von 2000 Watt), darüber hinaus stehen noch zweimal USB-C mit maximal 100 Watt und zweimal USB-A mit maximal 18 Watt sowie eine Autosteckdose zur Verfügung.

Beim Gedanken an das Laden mit Solarpanels sollte man deren Größe nicht unterschätzen. Die für stolze 699 Euro erhältlichen SolarSaga 200 wollen mit ihren 232 x 54 Zentimetern erstmal ausreichend Platz an der Sonne finden. Kompakter und handlicher präsentiert sich da das für 249 Euro erhältliche SolarSaga 80 , das auch Reflexionen von hinten aufnehmen kann und dadurch mehr Effizienz verspricht.

Alternativ kann man die integrierte Batterie mithilfe der SolarSaga-Panels von Jackery füllen, die Ladezeit hängt dann von der Anzahl der angeschlossenen Panels und allem voran natürlich den Wetter- und Sichtbedingungen ab. Mit einem einzelnen 200-Watt-Panel ist das Ganze an einem sonnigen Sommertag durchaus zu bewältigen, wer es schneller haben will, kann bis zu vier dieser SolarSaga-Panels anschließen und es dann – theoretisch – in weniger als zwei Stunden schaffen.

Als besonderes Plus ist zunächst einmal der überarbeitete Formfaktor mit dem großen, klappbarem Griff zu werten. Damit lassen sich die 11,5 Kilogramm des Explorer 1000 Pro gut transportieren, klappt man den Griff weg, so kann man die Oberfläche des 34 x 26,2 x 25,5 Zentimeter großen Geräts auch als „kleines Tischchen“ verwenden.

