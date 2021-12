Asset Catalog Tinkerer: .car-Dateien öffnen, entpacken und durchforsten

Die spendenfinanzierte Mac-Anwendung zeigt eine Schnellübersicht der im ausgewählten Asset Catalog verschnürten Grafikdateien auf Doppelklick an und bietet euch die Möglichkeit spannende Fundstücke per Drag-and-Drop aus diesen zu exportieren. Zudem bringt der Asset Catalog Tinkerer ein QuickLook-Plug-In mit, dass die schnelle Vorschau von .car-Dateien mit der Leertaste im Finder ermöglicht.

Wer hin und wieder einen Blick in die Paketinhalte von ausführbaren Applikationen wirft, der wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon mal über Dateien mit der Dateiendung .car gestolpert sein, die sich mit den üblichen Packprogrammen nicht ohne Weiteres öffnen lassen.

Insert

You are going to send email to