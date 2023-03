Smart Shuffle: Neue Spotify-Funktion soll Playlisten „frisch“ halten

Laut Spotify wird die neue Smart Shuffle-Funktion in Playlisten mit mindestens 15 Songs alle drei Lieder einen neuen Song-Vorschlag abspielen, der dann in die Playlist übernommen, gehört aber ansonsten ignoriert oder übersprungen werden kann.

So wird das Einschalten von Smart Shuffle dafür sorgen, dass passende Tracks vollautomatisch in die Wiedergabe der Playlist gemischt werden. Gefallen die Song-Vorschläge, lassen sich diese auf Tastendruck in die Wiedergabeliste übernehmen und erweitern diese dann fortan.

