Apple wegen Umgang mit Missbrauchsmaterial auf iCloud verklagt

Eine neue Klage in den Vereinigten Staaten widmet sich einmal mit dem Umgang Apples mit kinderpornografischem Material auf seiner iCloud-Plattform. Eine 27-jährige Frau, selbst Opfer sexuellen Missbrauchs, wirft Apple vor, mit seinem Verhalten ihre Rechte und die zahlreicher weiterer Betroffener verletzt zu haben.

Kommunikationssicherheit: iMessage erkennt Nacktfotos und fragt nach

Die Klage wurde am vergangenen Samstag beim US-Bezirksgericht in Nordkalifornien eingereicht und fordert eine Entschädigung von über 1 Milliarden Euro für eine Gruppe potenziell betroffener Opfer.

Die Klägerin argumentiert, dass Apple es versäumt habe, Maßnahmen zur Identifizierung und Entfernung von Missbrauchsmaterial umzusetzen, obwohl es 2021 ein entsprechendes System vorgestellt hatte. Apples Werkzeuge sollten bekannte digitale Signaturen entsprechender Bilder erkennen. Apple nahm das Tool nach massiver Kritik von Sicherheitsexperten zurück, die befürchteten, es könnte zu einem Einfallstor für staatliche Überwachung werden.

Datenschutz vor Opferschutz?

Die Klage bezeichnet Apple-Produkte als „fehlerhaft“, da das Unternehmen Schutzmechanismen angekündigt, aber nicht implementiert habe. Nach Angaben der Anwälte könnten fast 3.000 Opfer in die Sammelklage einbezogen werden, die eine gesetzliche Mindestentschädigung von 150.000 US-Dollar pro Fall vorsieht.

Apple betonte in einer Stellungnahme gegenüber der New York Times, dass man weiterhin an der Bekämpfung von Kindesmissbrauch arbeite und neue Sicherheitsfunktionen entwickelt habe. Beispielsweise werde in der Nachrichten-App vor Nacktbildern gewarnt.

Problematische Meldequoten

Die Kritik an Apples Umgang mit Missbrauchsmaterial ist nicht neu. Apple meldete in der Vergangenheit deutlich weniger Fälle als andere Technologiekonzerne wie Google oder Meta. Während die Branche jährlich Millionen verdächtiger Inhalte an die Nationale Stelle für vermisste und ausgebeutete Kinder (NCMEC) weiterleitet, lag Apples Beitrag 2020 bei lediglich 265 Meldungen.

Apples Zurückhaltung wurde wiederholt mit der Wahrung der Privatsphäre der iCloud-Nutzer begründet. Dies steht jedoch im Widerspruch zu Forderungen von Kinderschutzorganisationen, die dem Konzern vorwerfen, nicht genug gegen die Verbreitung von Missbrauchsmaterial zu tun.

Die Klage könnte nicht nur finanzielle Folgen haben, sondern auch den Druck auf den Konzern erhöhen, weitere Maßnahmen zur Bekämpfung von Missbrauchsmaterial umzusetzen.