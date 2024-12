Blue Switch: Freie Mac-App ermöglicht Bluetooth-Wechsel per Mausklick

Mac-Nutzer, die Bluetooth-Eingabegeräte wie das Magic Keyboard oder die Magic Mouse regelmäßig mit mehreren Macs verwenden, sollten einen Blick auf die kürzlich veröffentlichte Freeware-Anwendung Blue Switch werfen.

Nach Angaben der Entwickler des Open-Source-Projektes handelt es sich bei Blue Switch um eine Applikation, die es ermöglicht, Bluetooth-Verbindungen mit einem Klick umzuschalten. Die App richtet sich an Personen, die keine kabelgebundene Lösung oder zusätzliche Hardware wie KVM-Switches nutzen möchten.

Eingabegeräte schnell wechseln

Blue Switch soll vor allem den Wechsel von einem Mac zum anderen vereinfachen, ohne dass Geräte manuell neu gekoppelt oder per Kabel verbunden werden müssen. Nutzer installieren „Blue Switch“ auf den entsprechenden Macs und konfigurieren anschließend die gewünschten Bluetooth-Geräte in den Einstellungen der App. Ein Symbol in der macOS-Menüleiste erlaubt es dann, die Verbindung schnell und unkompliziert umzuschalten.

Die Anwendung unterstützt dabei typische Bluetooth-Peripheriegeräte wie das Magic Keyboard, das Magic Trackpad oder die Magic Mouse. Nach Angaben der Entwickler ist die Software besonders für Umgebungen geeignet, in denen Apples „Universelle Steuerung“ nicht genutzt werden kann. Diese Funktion ist nur auf neueren Versionen von macOS und iPadOS verfügbar und setzt ein verknüpften Apple Account voraus.

Die Blue Switch-App ist kostenlos verfügbar und kann über das Code-Portal GitHub aus dem Netz geladen werden. Momentan ist „Blue Switch“ jedoch nicht von Apple beurkundet, interessierte Nutzer müssen sich entsprechend durch Apples Hürden hangeln.

Nach der Installation kann die App durch Rechtsklick auf das Menüleistensymbol konfiguriert werden. In den Einstellungen lassen sich die zu verwendenden Geräte sowie die Ziel-Macs festlegen. Anschließend genügt ein Klick, um die Verbindung umzuschalten.