Aqara bei Amazon: Direktverkauf startet jetzt auch in Deutschland

Hub M2 – Aqara Smart-Home-Zentrale wird mit einer Infrarot-Fernbedienung ausgeliefert und bindet die zahlreichen Sensoren des Anbieters an Apples HomeKit-Standard an. Insgesamt lassen sich an der Basis bis zu 128 Aqara-Geräte betreiben.

Der für seine mit Apples HomeKit-Standard kompatiblen Smart-Home-Komponenten bekannte Zubehöranbieter Aqara hat heute den offiziellen Start seines sogenannten Aqara Brand Stores auf amazon.de bekanntgegeben und bietet dort alle wichtigen Produkte des eigenen Lineups damit fortan auch zum Direktkauf an. Interessierte Anwender müssen sich nicht mehr auf Wiederverkäufer verlassen oder in Auktionsplattformen stöbern.

