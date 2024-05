Apple TV: Zu viele Restriktionen für Spieleentwickler

Apples Richtlinien für Entwickler wurden im Zusammenhang mit den neuen EU-Vorgaben auf für außerhalb der Europäischen Union angebotene Apps für iPhone und iPad deutlich gelockert. Die Möglichkeit, Spiele-Emulatoren nun offiziell über den App Store zu vertreiben, hat uns über die letzten Wochen hinweg App-Angebote wie Delta, PPSSPP und RetroArch beschert.

Als einzige dieser neuen Apps ist bislang RetroArch auf Apple TV erhältlich. Das Angebot auf Apples TV-Plattform ist allerdings mit einer Reihe von Einschränkungen verbunden, die dazu führen, dass Nutzer jederzeit befürchten müssen, ihre Fortschritte und Spielstände zu verlieren.

Der Entwickler Ole Begemann erntet in der von ihm zu diesem Thema angestoßenen Diskussion breiten Zuspruch. So sei dies dem Entwickler des Delta-Emulators zufolge ein wesentlicher Grund dafür gewesen, die App nicht für Apple TV anzubieten. Angeblich war die fehlende Möglichkeit, Spieldaten dauerhaft zu speichern auch dafür verantwortlich, dass Microsoft die Apple-TV-Version von Minecraft zwei Jahre nach ihrem Start wieder eingestellt hat.

„Speicher kann jederzeit gelöscht werden“

Die von den Entwicklern beanstandeten Vorgaben lassen sich in Apples Programmierrichtlinien für Apple TV und tvOS nachlesen. Dort steht nicht nur geschrieben, dass Apps für Appel TV maximal 4 Gigabyte groß sei dürfen, sondern zudem höchstens 500 Kilobyte sogenannten „Persistenten Speicher“ nutzen dürfen.

Hierbei handelt es sich um Speicher, der von einer Stromversorgung unabhängig ist und auch nach einem Systemstart wieder zur Verfügung steht. Doch selbst diese 500 Kilobyte können Apple zufolge jederzeit von tvOS gelöscht werden, wenn der verfügbare Speicherplatz begrenzt und die App nicht in Verwendung ist.

Apple sieht die Lösung hierfür in iCloud und setzt voraus, dass jede für Apple TV angebotenen App in der Lage sein muss, Daten in iCloud auszulagern und von dort wieder abzurufen. Nutzer müssen dann nicht nur über ausreichend freien Speicher in ihrer iCloud verfügen, sondern sich auch mit den beim Zugriff auf diesen Speicher möglichen Leistungsverlusten arrangieren.

Apple muss hier dringend nachbessern

Externe Entwickler fragen sich vor diesem Hintergrund durchaus zurecht, warum Apples Set-Top-Box überhaupt mit 128 GB Platz angeboten wird, wenn die Nutzung dieses Speichers derart limitiert ist. Bleibt nur die Hoffnung, dass Apple mit künftigen Versionen von tvOS auf die neuen Umstände reagiert.