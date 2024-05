„Time Bandits“ als Serie ab Juli auf Apple TV+

Apple hat den Starttermin für die seine Adaption des Filmklassikers „Time Bandits“ veröffentlicht. Die neue Serie wird weltweit vom 24. Juli an auf Apple TV+ verfügbar sein.

Der im Jahr 1981 erschienene Originalfilm entstand unter der Regie von Terry Gilliam und handelt von einem Jungen, der inmitten seines Kinderzimmers ein Zeitportal entdeckt. Für die Neufassung in Serienform zeichnen Jemaine Clement, Lain Morris und Taika Waititi verantwortlich und unter den Darstellern dürfte für allem Lisa Kudrow bekannt sein, die in der Kult-Comedy „Friends“ die Rolle der eigenwilligen Phoebe Buffay eingenommen hat.

Bild: Apple

Kudrow spielt in der neuen Apple-Serie die Anführerin der „Time Bandits“ und reist mit der Gruppe durch außergewöhnliche Welten in entfernter Vergangenheit. Unter anderem sind die „Time Bandits“ Zeugen der Entstehung von Stonehenge, sehen das Trojanische Pferd in Aktion oder in in prähistorischen Zeitaltern von Dinosauriern bedroht, richten im Mittelalter Chaos an, erleben die Eiszeit und mehr.

Begeben Sie sich mit einer bunt zusammengewürfelten Gruppe und ihrem neuesten Rekruten, einem elfjährigen Geschichtsnerd, auf eine lustige und riskante Reise durch Zeit und Raum. Zusammen machen Sie sich auf eine aufregende Suche, um die Eltern des Jungen – und die Welt – zu retten.

Die erste Staffel von „Time Bandits“ umfasst zehn Episoden, die vom 24. Juli an jeweils mittwochs auf Apple TV+ erscheinen. Apple hat die Serie als „All ages“ klassifiziert und will eine Zielgruppe zwischen neun und 99 Jahren ansprechen.

Apple TV+ bis zu 3 Monate kostenlos

Bei dieser Gelegenheit sei dann auch gleich nochmal an die aktuelle Werbeaktion für Apple TV+ erinnert. Neue und gleichermaßen auch wiederkehrende Nutzer können Apples Videodienst bis zu drei Monate lang kostenlos testen.

Dem hier eingegangenen Feedback zufolge müssen sich die meisten Teilnehmer an der Aktion zwar mit nur einem Monat begnügen, auf diese Weise lassen sich aber immerhin noch 9,99 Euro sparen. Lediglich ein geringer Teil der Nutzer bleibt hier mit dem Hinweis, er habe bereits zu viele Codes eingelöst, komplett außen vor.