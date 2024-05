macOS-Tipp: Safari-Linkvorschau per Tastenkürzel

Der Entwickler Jeff Johnson hat ein nettes Safari-Fundstück aufgetan. Die Möglichkeit, per Tastenkombination die Vorschau auf eine verlinkte Webseite einzublenden, war auch uns bislang unbekannt.

Eigentlich findet die Tastenkombination Ctrl-Befehlstaste-D ja Verwendung, wenn man die Definition eines Begriffs anzeigen will. Ihr müsst dazu lediglich die Maus über das betreffende Wort führen (oder dieses markieren) und dann die drei Tasten gleichzeitig drücken. Apple erwähnt diese Option auch in der offiziellen Übersicht der Mac-Tastaturkurzbefehle.

Drückt an die Tastenkombination Ctrl-Befehlstaste-D jedoch, wenn sich die Maus in Apples Webbrowser Safari über einem Link befindet, öffnet sich statt einer Erklärung ein Fenster mit einer Safari-Vorschau der im Text verlinkten Webseite.

Funktioniert nur in Safari

Diese Option findet sich nirgendwo in den Hilfedokumenten von Apple erwähnt, steht allerdings auch nur in Apples Webbrowser Safari zur Verfügung. Wenn ihr das Ganze beispielsweise in Apples Textverarbeitung Pages versucht, wird statt einer Vorschau des verlinkten Wortes lediglich (oder wie erwartet) dessen Erklärung angezeigt.

Das Wissen über diese Option kann im Zusammenhang mit Online-Recherchen und dergleichen durchaus hilfreich sein. Besitzer von Apple-Notebooks kennen dergleichen ja als Trackpad-Option. Gleichermaßen stellt sich natürlich die Frage, ob Apple hier schlichtweg vergessen hat, einen Sonderfall innerhalb von Safari zu dokumentieren, oder ob die Funktion auf einem Fehler basiert, der jetzt publik und mit einem der nächsten macOS-Updates von Apple korrigiert wird.

Wenn dem so ist, hat sich die Fehlfunktion allerdings ziemlich lange im Versteckten gehalten. Jeff Johnson erwähnt in seinem Bericht, dass er auch verschiedene ältere Versionen von Apples Mac-Betriebssystem darauf untersucht hat und die Link-Vorschau bereits mit dem 2017 erschienenen macOS High Sierra aufrufen konnte.