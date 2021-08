Apple TV: Siri Remote mit Update, Alternativ-Fernbedienungen im Verkauf

Über Amazon lassen sich inzwischen beide Modelle beziehen und kosten mit 48 Euro beziehungsweise 58 Euro in etwa so viele wie Apple neue Siri Remote.

SALT ist ein Kommunikationskonzern aus der Schweiz, der seine Ausgabe der Apple TV Remote seit Dezember 2019 verkauft – ifun.de berichtete . Im November 2020 zog dann Universal Electronics nach und bietet seitdem eine Fernbedienung an, die ihre Signale sowohl über Infrarot als auch per Bluetooth verteilt und für die Verbindung mit dem Apple TV einen speziellen, von Apple zertifizierten Chipsatz einsetzt. Das Universal-Electronis-Modell wird auch von der Telekom genutzt.

Insert

You are going to send email to